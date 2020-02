Rezultatele inregistrate in Fed Cup: Ce urmeaza pentru Romania

Ce urmeaza pentru Romania

Rezultatele inregistrate in acest weekend in Fed Cup:Olanda -2-3Romania -2-3Brazilia -0-4- Japonia 3-1- Canada 3-1- Kazahstan 3-1- Marea Britanie 3-1In ultima intalnire din calificari, SUA joaca in aceasta noapte cu Letonia, scorul fiind de 2-0 in favoarea americancelor dupa prima zi., din postura de tara gazda,, beneficiara a unui wild card, sicu, ca finaliste la editia de anul trecut, n-au fost nevoite sa joace in calificari.Invinsa de Rusia, reprezentativa noastra nu va mai evolua in acest an.La inceputul anului viitor, Romania va fi nevoita sa joace un meci baraj pentru mentinerea in Grupa Mondiala din Fed Cup.Italia, Ucraina, Polonia, dar si alte reprezentative din Asia sau America de Sud se numara printre formatiile dintre care se va alege adversara "tricolorelor".I.G.