"Romania e invinsa dramatic de Franta in semifinalele Fed Cup""

Garcia si Mladenovici au castigat in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-4, la capatul a 2 ore si 39 de minute de tenis dramatic.Echilibrul este cuvantul de ordine pentru mansa cu numarul 1, o mansa care s-a dus in prelungiri si s-a incheiat acolo, fara se se mai ajunga si la tiebreak din fericire. A fost 7-5 pentru fetele noastre, Halep si Niculescu realizand un duo exploziv, cu o Simona foarte atenta si sireata in spatele terenului, plus o Niculescu activa si dinamica in fata fileului.La 6-5 s-a produs breakul care a produs declick-ul, pe serviciului lui Mladenovici, iar apoi Monica, jucatoare de pe locul 46 WTA la dublu, a inchis setul cu un serviciu calm si linistit.A urmat apoi game-ul care poate a decis soarta setului secund, primul din aceasta mansa, unul care a durat peste 10 minute si in care fetele noastre au ratat multiple oportunitati de break.Garcia si Mladenovici au tinut cu dintii de game, l-au bifat si apoi au navigat cu usurinta prin acest set, ajungand apoi usor catre 5-1.Chiar daca fetele noastre au revenit usor, mai bifand doua game-uri spre final, mansa s-a incheiat previzibil in avantajul sportivelor gazda, 6-3, ducand partida in decisivul decisivului, daca putem spune si asa.Setul trei a inceput echilibrat si el, s-a mers mult timp cap la cap, dar si aici am avut un game care a semanat ca intensitate cu primul din setul 2. Aici a fost al doilea din punct de vedere cronologic, la 1-0 pentru noi, pe serviciul lui Garcia, dar pana la urma Caroline a rezistat eroic.Pana la urma un singur break a facut diferenta in aceasta partida, break venit la 5-4, suficient pentru ca cele doua frantuzoaice sa fie in postura de a servi pentru meci.Lucru care s-a si intamplat, iar per total Simona Halep a stat in aceasta zi circa 6 ore pe teren, oboseala fiind vizibila spre final de partida, cand efectiv anumite mingi erau imposibil de ajung.Se termina un carusel al emotiilor ametitor in aceasta duminica, terminat trist pentru noi, care nu vom ajunge in finala Fed Cup in premiera, iar Franta are ocazia sa bifeze al treilea trofeu, dupa cele din 1997 si 2003, in ultimul act care se va disputa pe 9-10 noiembrie in Australia.22.53: Dubla greseala Halep intr-un moment esential...break facut de Garcia si Mladenovici, iar cele doua vor servi imediat pentru meci!22.49: Pare ca nimic nu poate delimita aceste echipe, e 4-4 acum, Mladenovic a inventat efectiv 2 servicii uriase si Franta inca rezista in meci!22.44: Am trecut din nou prin emotii uriase, frantuzoaicele au avut mingi de break multiple, am putut totusi sa ne facem serviciul. Mai avem doar doua puncte pana la victorie..22.36: Ce sansa, ce sansa am ratat, am avut 30-0 pe serviciul lor si apoi doua mingi la rand in care puteam inchide punctul...serveste acum Niculescu!22.24: 2-2, se merge mai departe cap la cap, Mladenovici serveste cu siguranta, se vede ca e totusi mai proaspata fizic.22.20: 2-1, Niculescu isi face serviciul, ultima minge a fost una colosala, atmosfera e una spectaculoasa, suntem la 4 puncte de victorie!22.15: Franta isi tine serviciul dupa inca un game chinuitor de lung, care a amintit de primul din setul precedent. Am avut iarasi mingi de break..22.05: Incepem cu bine si cu liniste setul decisiv, 1-0, a servit cu mult calm Halep.21.57: Continuam sa visam in acest set! Niculescu isi face serviciul, venim la 3-5 si serveste Garcia, cum ar fi sa nu avem decisiv in aceasta partida!?21.53: Si totusi ramanem in set, chiar daca au servit gazdele pentru a inchide mansa. 5-2, vom servi acum pentru a ne apropia de rivale.21.49: 1-5, nou break si se pare ca au renuntat fetele la ideea castigarii acestui set.21.44: Am avut o sansa uriasa de break pe serviciul lui Garcia, am ratat din pacate si acum adversarele noastre se duc la 4-1. Greu de intors acest set..21.37: Si vine desprinderea pentru frantuzoaice, 3-1, au atacat mult si au riscat enorm in acest game, au meritat breakul pe serviciul lui Niculescu.21.32: Era 1-1 si 30-30, dar imediat Kiki Mladenovici a gasit doua servicii bomba si le-a adus pe gazde din nou in avantaj.21.28: Simona Halep ne salveaza din nou, au avut 40-30 sportivele din Franta, dar dupa cateva servicii bune ale fostului lider mondial suntem din nou la egalitate.21.23: Din pacate ratam oportunitatea de a face break in chiar startul setului secund, trebuie sa rezistam.INFO: Un game uluitor de lung acesta primul din setul secund, am avut atatea sanse de break ratate, dureaza de peste 10 minute..21.02: Si e 5-5!! Se merge in prelungirile acestui set, in care efectiv se poate intampla orice!!20.58: Raman la conducere fetele din Franta, nu avem nicio sansa se pare pe serviciul lui Garcia azi.20.53: Tensiunea continua in arena de la Rouen, 4-4, Niculescu si-a facut cu greu serviciul, acum urmeaza la cuvant Garcia.20.49: Nu suntem atente pe serviciul lui Kiki la cateva mingi si se duc gazdele din nou in avantaj, 4-3.20.46: 3-3, fetele noastre au trecut printr-un moment greu, pe serviciul lui Halep, rivalele avand minge de break, salvata de noi din fericire.20.41: Revin din nou in avantaj frantuzoaicele, 3-2, dupa un game alb pe serviciul lui Garcia.20.38: Rebreak rapid facut de Garcia si Mladenovici, a gresit mult Monica in acest game, primul in care a servit..20.26: 1-1, foarte bine au inceput si romancele, Simona e bine montata, iar Monica Niculescu are o inima uriasa, ca de leu.20.23: Isi fac serviciul sportivele din Franta, se anunta un meci tare, pe muchie de cutit, va fi o misiune extrem de grea pentru cuplul nostru.20.12: Cele patru tenismene au intrat in arena de la Rouen, urmeaza incalzirea oficiala.INFO: Niculescu/Halep versus Mladenovici/Garcia pare ca va fi ultimul meci de la Rouen, aceste doua cupluri s-au intalnit in 2016, cand romancele le-au eliminat pe sportivele din Franta in sferturi la Montreal. Halep si Niculescu au bifat finala la acel turneu.INFO: Time-out medical mai lung, Begu este bandajata la glezna..19.23: 4-2 si game la zero, nu se regaseste deloc Irina, nu isi mai calibreaza deloc returul, nu mai are acelasi moral..19.19: Cu mari emotii, dar Irina Begu ramane in acest set 3, vine la un punct in spatele lui Parmentier din nou, 2-3.19.14: Se duce la 3-1 Parmentier, inca rezista pe propriul serviciu rivala noastra.19.09: Face primul punct Irina in aceasta mansa decisiva, game la zero, 1-2, trebuie ca Irina sa isi revina la nivelul din setul precedent.19.06: Si din pacate se distanteaza Parmentier, desi Irina parea ca da semne de revenire.19.00: Aceasta pauza mai lunga a scos-o putin din ritm pe Irina, Parmentier face breakul, 1-0, dar e timp de revenire.INFO: Pauza de vestiar pentru Parmentier. In aceasta pauza, atmosfera a fost una ca de inmormantare in randul fanilor gazda, ai nostri au cantat si scandat numele Irinei minute in sir.18.47: Este extrem de stapana pe ea Begu, serveste impecabil si duce scorul la 5-2, suntem aproape de decisiv.18.44: 4-2, isi face serviciul Parmentier si se mai apropie putin de Begu.18.38: Irina Begu se desprinde la 4-1, o desprindere care poate decide totul in acest set secund.18.31: 2-1 pentru Irina Begu, pare mult mai sigura pe ea sportiva noastra in acest set 2.18.27: Face punctul si Parmentier, care egaleaza pe tabela.18.22: A inceput bine Irina setul secund, chiar daca adversara sa a avut o minge de break ratata.18.12: 3-5, game alb pentru Irina, care nu a facut un meci rau, dar nu a fost prea atenta pe serviciile Paulinei.18.10: Se distanteaza din nou, desi nu a fost un game facil pentru Parmentier, 5-2 si are prima sansa frantuzoaica la acest set.18.03: Irina se calmeaza putin si isi face serviciul cu lejeritate, este 2-4.17.59: Se desprinde din pacate Parmentier pe tabela, se duce la 4-1, dar sa speram ca nu va fi decisiva aceasta desprindere, in primul set.17.56: Se cam grabeste de multe ori Irina si iata ca acum Parmentier face breakul, este 3-1 in acest prim set.17.47: 2-1 pentru sportiva din Franta, pana acum se merge cap la cap.17.43: Game alb facut de Irina Begu, care incepe foarte bine, fara emotii si cu mult curaj.17.40: Incepe bine Parmentier, dar cu ceva emotii, 1-0.INFO: 3-3 este scorul direct intre Begu si Parmentier, ultima victorie a Irinei venind chiar la Bucuresti in 2017. Ultimul joc direct a fost o victorie a lui Pauline la Istanbul in 2018.INFO: 6 din ultimele 7 meciuri oficiale au fost pierdute de Parmentier, ultima victorie fiind cea cu Gasparyan de la Miami. De cealalta parte, Begu are 4 infrangeri la rand.17.31: Este oficial, Begu va evolua in fata lui Parmentier, deja cele doua jucatoare au intrat in Kindarena, au inceput si incalzirea.17.22: Ultimele informatii din Franta dau ca meciul cu numarul 4 se va juca intre Pauline Parmentier si Irina Begu.16.47: Si acesta a fost un game important si foarte lung, dar iarasi Caroline Garcia a rezistat eroic, este 4-3 pentru Franta.16.42: A fost primul game pe serviciul Simonei din acest decisiv in care nu a avut de salvat mingi de break, 3-3 si vine acum momentul psihologic al partidei!!16.37: Se merge momentan cap la cap, fara greseala pana acum, 3-2 Garcia, cat de chunuitoare este aceasta partida, jocul Simonei cu Pliskova de la Ostrava ne da impresia acum ca a fost o plimbare placuta prin parc..16.32: Continua aceste game-uri atat de lungi, a avut iarasi minge de break Garcia, dar a ratat cateva mingi usoare cu forehand-ul. Au trecut deja 2 ore si jumatate...16.27: A condus cu 30-15 Halep, a fost un game iarasi la limita, dar pana la urma Garcia a facut diferenta, este 2-1..16.22: Simona Halep ramane in acest set pentru ca mentine scorul, a durat peste 10 minute ultimul game, 5-6 mingi de break ratate de Garcia...16.12: Incepe bine Caroline acest set, 1-0, se anunta o batalie teribila.INFO: Doua mingi de set deja ratate de romanca..INFO: Simona Halep a primit ingrijiri medicale in aceasta pauza, se pare ca este o problema musculara la coapsa.15.49: A fost un moment greu la 3-3 si 30-30, dar pana la urma Simona Halep s-a regasit, este 4-3 si continua drama acestui meci.15.45: Si desi a avut minge de 4-1, Simona se vede acum egalata la 3, trei game-uri la rand facute de locul 21 mondial.15.40: Dar iata ca Simona pierde acel break avantaj si Garcia se apropie la o singura lungime in spate.15.36: Game dominat si controlat clar de Garcia, 3-1, a ajuns la 4 asi Caroline.15.32: 3-0, iar raportul de puncte castigate in acest set este lamuritor, 12-3!15.28: Break la zero facut de Simona Halep, care parca a iesit dintr-o fantana cu apa limpede si rece ca gheata si judeca excelent toate situatiile de joc.15.25: Si iata ca Simona Halep incepe cu bine, e mai linistita, era aproape sa faca chiar un game alb, oricum e 1-0.INFO: Pauza de vestiar pentru Garcia, in timp ce Simona Halep a chemat trainerul pentru putine probleme medicale, cauzate cel mai probabil de cazatura aceea la 6-7 in tiebreak.INFO: Simona aluneca in momentul alergarii, e prea multa zgura pe alocuri, acum Garcia poate inchide, iarasi, setul!15.16: O rateaza Simona, 6-6 si mergem mai departe, pana unde oare..15.14: Conduce in continuare Caroline, este 5-4, dar are acum doua servicii Simona.15.12: 4-3 pentru Garcia acum, s-au schimbat intre timp si terenurile.15.10: Dupa 0-2, este acum 3-2 pentru Garcia, continua caruselul nebun din acest prim set.15.09: Dupa primele puncte, este 2-1 pentru Simona Halep, a fost cate un mini break in fiecare tabara..INFO: Doua mingi de set salvate de Simona Halep!14.58: Caroline Garcia pare ca se trezeste din pumni si mai face un punct, este 6-5, a dat si doi asi in acest ultim game, pare din nou jucatoarea din primele 4 game-uri. Sa vedem cum va rezista Simona in acest set..14.53: Si iata ca de la 5-4 si 30-0, cand vantul ne sufla in panze vin cateva greseli consecutive ale Simonei si acum este 5-5.INFO: Capitanul nejucator al Frantei a trimis-o la incalzire pe Pauline Parmentier. De cealalta parte, Romania se va pare ca va juca meciul urmator cu Irina Begu:14.36: 4-3, Simona Halep aduce pe tabela al treilea game consecutiv, a inceput intr-adevar revenirea pentru sportiva noastra, locul 2 mondial WTA. Este mult mai sigura pe ea romanca, nu se mai grabeste, are un retur foarte aproape de fundul terenului, iar reverul ii functioneaza din ce in ce mai bine.14.31: Si este un nou punct pentru Halep! Doua la rand, 2-4, Caroline Garcia incepe sa-si puna intrebari, incepe sa aiba mana parca un pic mai moale..14.20: Impecabil serveste Garcia pana acum! Are 100 la suta pe primul serviciu si ultimul game l-a terminat cu un as. In continuare Simona sta mult prea in spatele terenului, pare tematoare, nu este startul de joc pe care il doream..14.17: Si vine din pacate un prim break rapid, Caroline Garcia mai puncteaza o data pe tabela, Simona a salvat primele doua mingi de break, dar la a treia a gresit..14.11: Incepe bine Garcia, Simona Halep e pozitionata un pic prea in spatele terenului la acest debut de meci, 0-1.14.00: A inceput incalzirea oficiala intre cele doua sportive, Simona a castigat tragerea la sorti si a ales, ca de obicei, sa primeaca.13.58: Singurul cuvant care se aude in acest moment in sala de la Rouen este "Simona!!"13.53: Avem si primele imagini de la Rouen, cele doua echipe au intrat pe teren si sunt prezentate publicului. Atmosfera este una fabuloasa, romanii sunt de departe cei mai vocali. Se canta acum imnurile de stat!13.36: Sa privim acum putin si cum sta situatia la pariuri, acolo unde si Simona Halep si Mihaela Buzarnescu sunt vazute ca favorite in aceste doua intalniri de duminica:13.31: Vis-a-vis de primul meci al zilei, raportul meciurilor directe e unul covarsitor in favoarea Simonei Halep, care o conduce pe Caroline Garcia cu 5-1. Ultima data, cele doua s-au intalnit in sferturi la Montreal in 2018, romanca impunandu-se in 2 seturi, 7-5, 6-1. O singura data au jucat pe zgura, la Roma, tot anul trecut, scorul fiind clar in favoarea Simonei, 6-2, 6-3.13.08: Virginia Ruzici, fosta campioana pe zgura de la Roland Garros in 1978, actuala managera a Simonei Halep, a vorbit si ea despre "problema" Mihaela Buzarnescu, din lotul Romaniei:13.00: Pluteste un sentiment de mister in legatura cu cine va evolua in al patrulea meci de simplu al acestei intalniri. INFO: Programul acestei zile in cadrul semifinalei dintre Franta si Romania din Fed Cup:de la ora 14:00, Simona Halep vs Caroline Garciadupa, Mihaela Buzarnescu vs Kiki Mladenovicidupa, Caroline Garcia/Kristina Mladenovici vs Irina Begu/Monica NiculescuINFO: La TV, jocurile pot fi urmarite in direct pe posturile Digi Sport 1 si Telekom Sport 1.INFO: In cealalta semifinala de Fed Cup, Australia a invins in set decisiv Belarus, iar detalii puteti citi mai jos:Anul trecut, Fed Cup a fost castigata de Cehia, care anul acesta a fost eliminata in sferturi de Romania.