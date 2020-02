Romania egaleaza Rusia in Fed Cup: Victorie superba pentru Ana Bogdan

ROMANIA - RUSIA 1-1

ANA BOGDAN - VERONIKA KUDERMETOVA 6-3, 6-7 (5), 6-1

GABRIELA RUSE - EKATERINA ALEXANDROVA 1-6, 4-6

In cel de-al doilea meci al zilei de vineri, Romania a egalat prin Ana Bogdan, care a invins-o pe Veronika Kudermetova dupa un meci epuizant.Dupa doua ore de lupta eroica, Ana a reusit sa se impuna cu 6-3, 6-7 (5), 6-1, facand unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei.In primul set, rusoaica a inceput mai bine, dar Ana a gasit puterea interioara si a jucat din ce in ce mai bine, reusind sa se impuna, sustinuta si de un public frenetic.Setul secund a fost extrem de echilibrat, cu multe momente de tenis la un nivel ridicat. Ana a luptat eroic si a reusit sa duca setul la tie-break, unde rusoaica s-a impus la cinci.Sportiva noastra a gasit din nou puterea sa treacea peste acest moment dificil, iar in setul secund nu i-a mai dat nicio sansa si a egalat la unu in confruntarea cu Rusia.In primul meci al zilei, Gabriela Ruse a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova cu 6-1, 6-4.Sambata, incepand cu ora 14:00, vor avea loc meciurile:Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)Invingatoarea din aceasta confruntarea se va califica la turneul final de la Budapesta, ce va avea loc in luna aprilie.19:54 - Ana face break si acum serveste pentru castigarea meciului!19:50 - Ana se desprinde la 4-1 si e tot mai aproape de victorie!19:45 - Kudermetova intrerupe seria Anei si scorul este 3-1.19:41 - Game rapid pentru Ana, care conduce cu 3-0 in setul decisiv!19:37 - Ana face break si conduce cu 2-0!19:32 - Ana isi face serviciul in startul setului decisiv.19:18 - Ana Bogdan egaleaza la sase si setul secund se decide la tie-break!19:13 - Game fara emotii pentru rusoaica, iar acum Ana Bogdan serveste pentru a trimite setul la tie-break.19:09 - Ana Bogdan egaleaza la cinci dupa un game in care s-a jucat la intensitate maxima!19:05 - Game rapid pentru Kudermetova, iar Ana serveste acum pentru a ramane in set.19:03 - Ana egalelaza la patru si suspansul continua in acest set secund!18:58 - Ana Bogdan face rebreak si reintra in set!18:50 - Kudermetova face break si conduce cu 4-2.18:42 - Game la zero pentru Kudermetova, care conduce cu 3-2.18:39 - Game fara emotii pentru Ana si scorul este 2-2.18:35 - Ana rateaza doua mingi de break si Kudermetova face 2-1.18:28 - Ana Bogdan egaleaza la unu dupa un game fara emotii.18:25 - Kudermetova isi face serviciul in startul setului secund.18:17 - Ana face break si acum serveste pentru castigarea primului set!18:13 - Echilibrul continua, iar Ana conduce cu 4-3!18:10 - Kudermetova egaleaza la trei dupa un game alb.18:06 - Ana trece in avantaj si conduce cu 3-2.18:00 - Ana face rebreak si scorul este 2-2.17:54 - Kudermetova face break si conduce cu 2-1.17:50 - Kudermetova isi face si ea serviciul si egaleaza.17:46 - Ana Bogdan castiga fara emotii primul game din acest meci.17:40 - Meciul va incepe cu Ana la serviciu.Ana Bogdan ocupa locul 90 in clasamentul WTA, in timp ce Kudermetova este pe locul 38.17:09 - Gabi Ruse face break si ramane in meci!!!17:05 - Gabi Ruse isi face serviciul, iar Alexandrova serveste acum pentru a obtine victoria.17:02 - Game alb pentru Alexandrova, iar Gabi Ruse serveste acum pentru a ramane in meci.17:00 - Gabriela isi face din nou serviciul si scorul devine 4-2.16:57 - Game alb pentru Alexandrova si scorul este 4-1.16:54 - Alexandrova face break si conduce cu 3-1.16:47 - Alexandrova revine in avantaj si are 2-1.16:44 - Game alb castigat pe propriul serviciu de Ruse si scorul este 1-1.16:40 - Alexandrova incepe cu dreptul si setul secund.16:33 - Gabi Ruse face break si scorul este 5-1.16:28 - Alexandrova face inca un break la zerro si scorul este 5-0!16:26 - Ruse rateaza o noua minge de break si scorul devine 4-0.16:21 - Ruse serveste foarte slab si Alexandrova mai face un break.16:19 - Ruse rateaza doua mingi de rebreak si Alexandrova are 2-0.16:12 - Alexandrova face break in startul meciului.16:05 - Meciul va incepe cu Ruse la serviciu.16:00 - Meciul sta sa inceapa! Emil Boc e in centrul atentiei si e din nou lider de galerie, avand toba care l-a facut celebru in intreaga lume.Gabriela Ruse are 22 de ani si ocupa locul 166 in clasamentul WTA. Adversara sa este pe locul 28 WTA.Acesta este primul meci pentru Gabriela Ruse in echipa de Fed Cup a Romaniei.Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)Invingatoarea din aceasta confruntarea se va califica la turneul final de la Budapesta, ce va avea loc in luna aprilie.Partidele sunt televizate de Digi Sport si Telekom SportC.S.