Romania se califica in Grupa Mondiala I din Fed Cup, dupa o mare victorie a Simonei Halep

Ziare.

com

Halep s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, dupa doar o ora si 6 minute de joc.Diferenta de valoare dintre cele doua s-a vazut de la primele schimburi de mingi, cand tineretea si exuberanta Simonei Halep, care evolua la ea acasa, in fata a peste 9.000 de oameni, au fost decisive.Cu mingi lungi si cu raliuri bine gandite, avand in vedere ca la 39 de ani, capacitatea de rezistenta fizica a lui Schnyder era mult redusa, Halep s-a distantat pe tabela si a avut 4-1.Aici, Patty si-a adus putin aminte de tanara care in 1998 facea doua sferturi de finala la Roland Garros si US Open si a facut si ea un prim break in set. A fost cam maxim ce putea face in aceasta prima mansa, decisa cu 6-2, dupa doar 41 de minute de joc.Setul secund a fost doar unul de palmares, unul fara istoric, caci Halep si-a facut jocul, a avansat rapid pana la 4-0, si-a luat un timp de respiro, timp in care a pierdut un punct, singurul punct din aceasta mansa, care s-a terminat 6-1, dupa alte 25 de minute.Romania se califica asadar intre cele mai bune 8 echipe de Fed Cup ale lumii, dupa ce in acest an am trecut de Canada tot la Cluj, in primul meci din Grupa II, pentru ca in aprilie sa depasim si selectionata Elvetiei.Duminica se va mai juca doar meciul de dublu, acolo unde vom arunca in lupta perechea Cirstea/Buzarnescu.13.10: 5-1 Halep, sunt foarte aproape de o mare victorie.13.07: Schnyder face primul punct din acest set, este 1-4.13.03: 4-0, Simona Halep domina clar aceasta intalnire.12.59: O dubla greseala decide si al treilea punct al setului, este 3-0 cu doua breakuri avans!12.56: Halep isi consolideaza acel break, este 2-0 si ne apropiem cu pasi repezi de final.12.54: Inceput perfect pentru Simona si in setul secund, 1-0 cu break.12.45: Face insa un rebreak rapid Simona Halep si sportiva lidera mondiala WTA se apropie la doar un pas de castigarea setului.12.42: Dupa un game extrem de lung si de obositor, Schnyder face primul break din acest set. Halep a avut multe sanse sa faca 5-1..12.31: Break la zero facut de Simona Halep, 4-1 si totul pare in control.12.29: 3-1 Halep, prim punct fara emotii cucerit de romanca.12.26: 2-1, elvetianca si-a facut in premiera serviciul azi.12.19: Multe emotii si pe serviciul Simonei, un nou game lung, castigat si de data aceasta de romanca.12.13: Incepe excelent Simona Halep, break din primul game, dupa un prim punct cu multe emotii.12.01: Cele doua jucatoare efectueaza acum tragerea la sorti, sub ochii arbitrului Carlos Ramos.12.00: Simona a intrat pe teren in ovatiile publicului clujean, sunt peste 9.000 de oameni in Sala Polivalenta din Ardeal.11.51: Si capitanul Romaniei a facut niste schimbari echipa noastra pentru ziua de duminica. Daca Simona Halep va fi invinsa de Patty Schnyder, Sorana Cirstea va juca in ultimul meci de simplu, in locul Irinei Begu, iar daca si Sorana va fi invinsa, in meciul decisiv de dublu va evolua perechea Begu/Halep. In schimb, in ipostaza fericita in care Halep ar invinge in primul meci, in partida de dublu vor face pereche Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu , dupa cum anunta DigiSport 11.33: Pe linkul de mai jos aveti toate informatiile despre noua advesara a Simonei Halep de la Cluj:11.16: Cele doua au mai jucat o singura data fata in fata, in 2010 in Maroc la Fes, cand Simona o invingea tot pe zgura pe Patty cu 6-2, 7-6.11.12: Patty Schnyder are 39 de ani, a fost cel mai bine clasata pe locul 7 mondial in 2005, are cel mai bun rezultat doua sferturi de finala la turneele de Grand Slam, la Roland Garros in 1998 si 2008 si la US Open in aceiasi ani.Romania conduce cu 2-0 dupa ce ieri fetele noastre si-au castigat ambele intalniri, Simona Halep cu ceva emotii in fata Viktorijei Golubici, 6-3, 1-6, 6-1, iar Irina Begu a trecut usor de Timea Bacsinszky cu 6-4, 6-1:Suntem asadar la un singur punct de calificarea in Grupa Mondiala I de Fed Cup, punct care poate fi obtinut chiar de Simona Halep in primul meci al zilei, in fata locului 46 WTA, Timea resimtindu-se dupa o operatie facuta la incheietura mainii, lucru care s-a vazut si sambata in meciul cu Irina Begu.Daca se va face 3-0, iar meciul asadar se va decide, regulamentul prevede ca al 4-lea meci de simplu nu se va mai disputa, urmand a se mai juca doar partida de dublu.Toate jocurile vor fi televizate pe DigiSport si TelekomSport.