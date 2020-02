Romania, invinsa de Rusia in Fed Cup

ROMANIA - RUSIA 2-3

Cristian/Ruse - Blinkova/Kalinskaya 3-6, 2-6

Jaqueline Cristian - Veronika Kudermetova 7-5, 6-3

Ana Bogdan - Ekaterina Alexandrova 5-7, 6-3, 5-7

Ziare.

com

Fara Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, precum si fara Sorana Cirstea, reprezentativa pregatita de Florin Segarceanu pornea ca victima sigura in fata Rusiei, care a venit la Bucuresti cu doua jucatorea clasate in Top 50 WTA.Fetele noastre au facut, insa, o figura frumoasa si s-au batut de la egal la egal cu rusoaicele.Dupa prima zi, Romania si Rusia se aflau la egalitate, astfel ca orice meci de sambata era extrem de important.Primele care au intrat in Sala Polivalenta de la Cluj-Napoca au fost Ana Bogdan si Ekaterina Alexandrova, iar cele doua au oferit un meci incredibil de echilibrat, incheiat dupa trei seturi intense cu victoria rusoaicei, scor 7-5, 3-6, 7-5.Vezi: Ana Bogdan, invinsa dupa un meci extrem de echilibrat Sansele si asa mici ale reprezentativei noastre au devenit in acel moment de domeniul fantasticului. Dar Jaqueline Cristian, introdusa in locul Gabrielei Ruse, avea sa faca meciul carierei.Tenismena romana in varsta de 21 de ani, aflata la debutul in Fed Cup, a surclasat-o pe Veronika Kudermetova, cu 7-5, 6-3.Vezi: Victorie fabuloasa pentru Jaqueline Cristian Astfel, Romania si Rusia au ajuns la meciul decisiv de dublu, unde insa Anna Blinkova si Anna Kalinskaya le-au invins fara mari dificultati pe Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse, cu 6-3, 6-2.Rusia merge la turneul final al Fed Cup, care va avea loc in perioada 14-19 aprilie, la Budapesta, in timp ce Romania va mai evolua abia la anul, in playoff-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala.20:31 - Rusia se apropie la doar un game de castigarea meciului si al intalniri. Fetele noastre vor servi pentru a ramane in meci.20:28 - Game reusit de Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse.20:22 - Rusoaicele fac 4-1 si urmeaza un game extrem de important pentru fetele noastre.20:19 - Perechea rusa reuseste breakul si se desprinde la 3-1.20:14 - Game Blinkova/Kalinskaya.20:10 - Egal la 1 dupa trei mingi de break salvate de fetele noastre.20:02 - Rusoaicele castiga primul game din setul secund.19:53 - Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse reusesc breakul si pun, astfel, capat seriei rusoaicelor.19:48 - Trei breakuri la rand pentru rusoaice, care vor servi pentru castigarea primului set.19:45 - Blinkova si Kalinskaya ajung la patru game-uri castigate consecutiv.19:38 - Un nou break in contul rusoaicelor, iar acestea trec la conducerea.19:35 - Game "alb" pentru perechea rusa, care egaleaza situatia pe tabela.19:32 - Rebreak izbutit de rusoaice.19:28 - Break reusit de fetele noastre.19:24 - Primul game e castigat pe serviciu de Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse.ora 19:21 - A inceput meciul.ora 19:00 Schimbare de ultim moment: Florin Segarceanu le trimite la dublu pe Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse.ora 18:51 - Irina Bara si Raluca Olaru vor juca la dublu pentru Romania. De partea cealalta, Rusia le va trimite in teren pe Anna Blinkova si Anna Kalinskaya.ora 18:38 - Intalnirea dintre Romania si Rusia va fi decisa la meciul de dublu, care va incepe in aproximativ 30 de minute.CRONICA: Victorie fabuloasa pentru Jaqueline Cristian 18:30 - Game Kudermetova, insa reprezentanta noastra va servi pentru castigarea meciului.18:26 - Jaqueline mai are nevoie de un singur game pentru a castiga partida si a egala la 2 scorul intalnirii dintre Romania si Rusia!18:24 - Kudermetova reuseste sa intrerupa seria fantastica a tenismenei noastre.18:18 - Jaqueline Cristian joaca din ce in ce mai bine si se desprinde la 4-1 in acest set secund.18:14 - Un nou break reusit de tanara noastra sportiva (21 de ani).18:10 - Jaqueline Cristian isi castiga serviciul si trece in avantaj.18:06 - Rebreak reusit de tenismena noastra.18:02 - Avem acelasi scenariu ca-n primul set, cu break reusit de Kudermetova in primul game al setului.17:48 - Revenire spectaculoasa reusita de Jaqueline Cristian, care isi adjudeca ultimele trei game-uri si trece la conducere.17:43 - Jaqueline Cristian reuseste breakul intr-un moment crucial si duce setul "in prelungiri".17:38 - Jaqueline se apropie la 5-4, insa adversara ei va servi pentru castigarea primului set.17:34 - Kudermetova se apropie la un singur game de castigarea primului set.17:30 - Jucatoarea noastra isi face serviciul si scorul devine 4-3 in favoarea rusoaicei.17:26 - Game "alb" izbutit de Kudermetova.17:23 - Jaqueline Cristian isi face din nou serviciul si se mentine aproape de rusoaica.17:20 - Kudermetova reface ecartul de doua game-uri.17:16 - Game Jaqueline Cristian.17:12 - Veronika Kudermetova isi face serviciul si se distanteaza la 2-0 in acest start de joc.17:09 - Jaqueline Cristian isi pierde serviciul in primul game al meciului.Pentru Jaqueline Cristian va fi debutul in echipa de Fed Cup a Romaniei.ora 16:40 - Schimbare de ultima ora in reprezentativa noastra, Jaqueline Cristian (locul 197 WTA) ii ia locul Gabrielei Ruse si o va intalni pe Veronika Kudermetova (locul 38 WTA).ora 16:34 - In aproximativ 45 de minute va incepe cel de-al 4-lea meci al confruntarii, in care se vor intalni Gabriela Ruse si, cel mai probabil, Veronika Kudermetova.16:28 - Alexandrova isi castiga serviciul, iar Ana va servi din nou pentru ramane in meci si duce setul in tie-break.16:21 - Ana rasufla usurata dupa un game dificil si impinge setul decisiv "in prelungiri".16:16 - Rusoaica raspunde cu un game "alb" si Ana va servi pentru a ramane in meci.16:12 - Game la 0 reusit de Ana.16:08 - Tenismena romana are doua sanse de break, insa Alexandrova rezista si isi face in cele din urma serviciul.16:02 - Ana revine de la 0-30 si egaleaza apoi la 3.15:57 - Extrem de echilibrat si acest set decisiv, in care oboseala le impinge pe cele doua la mai multe greseli nefortate.15:53 - Ana continua sa serveasca bine si egaleaza la 2.Vezi si: Surpriza uriasa in Fed Cup: O tenismena din Top 5 WTA, invinsa de ocupanta locului 185! 15:48 - 2-1 in favoarea rusoaicei in setul III.15:44 - Sportiva noastra scapa dintr-o situatie dificila si egaleaza in startul decisivului.15:38 - Ana are o minge de break, insa rusoaica revine si castiga primul game din actul trei.-------------------15:23 - Break la 0 reusit de Ana Bogdan, care va servi pentru castigarea setului doi.15:19 - Ana serveste bine si raspunde cu un game castigat la 0.15:17 - Game la 0 izbutit de Ekaterina Alexandrova.15:14 - Ana Bogdan isi castiga serviciul si revine in avantaj.15:11 - Alexandrova egaleaza la 2.15:06 - Rebreak pentru jucatoarea din Rusia.15:02 - Start perfect de set secund pentru Ana Bogdan, care reuseste un break la 0.15:00 - Primul game din setul secund merge in contul reprezentantei noastre.-----------------14:52 - Ekaterina Alexandrova reuseste primul break al meciului si va servi pentru castigarea primului set.14:45 - Avem egalitate la 5 si setul intra "in prelungiri".14:42 - Ana raspunde cu un game "alb", iar Alexandrova va servi pentru a ramane in acest prim set.14:39 - Un nou game la 0 reusit de rusoaica, iar scorul devine din nou egal, 4-4.14:36 - Echilibrul se metine in acest set, in care n-am avut parte de niciun break pana acum.14:33 - Game "alb" izbutit de Ekaterina Alexandrova.14:30 - Inceput foarte bun de meci pentru Ana, care conduce cu 3-2.14:26 - Rusoaica inchide greu game-ul desi l-a inceput bine si a condus chiar cu 40-0.14:19 - Tenismena noastra serveste bine si isi castiga fara emotii serviciul.14:16 - Alexandrova egaleaza la 1.14:12 - Ana isi face serviciul si castiga primul game al meciului.Ana se afla pe locul 90 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei se afla pe pozitia 28.ora 14:08 - A inceput meciul.In prima zi a intalnirii programate in Sala Polivalenta de la Cluj-Napoca, cele doua reprezentative si-au impartit victoriile, astfel ca scorul e egal, 1-1:Gabriela Ruse - Ekaterina Alexandrova 1-6, 4-6Ana Bogdan - Veronika Kudermetova 6-3, 6-7 (5), 6-1Programul de sambata e urmatorul:Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrovaurmata de Gabriela Ruse vs Veronika Kudermetovaapoi Irina Bara/Raluca Olaru vs Anna Blinkova/Anna KalinskaiaCastigatoarea intalnirii va avansa la turneul final al Fed Cup, care va avea loc in perioada 14-19 aprilie, la Budapesta.