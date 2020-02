Romania isi afla marti adversara din Fed Cup: Care e cea mai periculoasa reprezentativa pe care o putem infrunta

Ziare.

Dupa infrangerea suferita cu Rusia in calificarile pentru Turneul Final al Fed Cup, reprezentativa Romaniei va lupta pentru a nu retrograda din Grupa Mondiala.Adversara Romaniei va fi aleasa dintre urmatoarele reprezentative:ArgentinaItaliaMexicPoloniaSerbiaUcrainaDoua reprezentative din Asia/Oceania, unde play-off-ul a fost amanat pentru perioada 3-7 martie.Cu siguranta, adversara de evitat e Ucraina, care le are in lot pe Elina Svitolina (locul 4 WTA) si Dayana Yastremska (locul 26 WTA).Play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup se va disputa pe 17 si 18 aprilie.I.G.