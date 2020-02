Romania - Rusia: Gabriela Ruse pierde coplesita de emotii la debutul in Fed Cup

Ziare.

Scorul final a fost 6-1, 6-4 pentru Alexandrova, dupa un meci ce a durat aproximativ o ora.Sportiva de pe locul 166 in clasamentul WTA a acuzat emotiile de la primul sau meci in Fed Cup.In primul set, Gabi Ruse a servit foarte slab, a comis numeroase duble-greseli. La retur a avut sapte sanse de break, dar a profitat doar de una.In setul secund, Gabi a reusit sa echilibreze un pic jocul, dar Alexandrova a trecut din nou in avantaj si a castigat, aducand primul punct pentru Rusia.Vineri, dupa ora 17:30 va avea loc meciul Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Sambata, incepand cu ora 14:00Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/ Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)Invingatoarea din aceasta confruntarea se va califica la turneul final de la Budapesta, ce va avea loc in luna aprilie.