Romania si-a aflat adversara din barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup

🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨



🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷

🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧

🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦

🇱🇻 Latvia v Asia/Oceania Nation TBC

🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦

🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹

🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿

🇳🇱 Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2 - Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

Ziare.

com

Nevoita sa dispute un baraj dupa infrangerea suferita in weekend cu Rusia, reprezentativa pregatita de Florin Segarceanu va da piept cu Italia.Intalnirea se va disputa in zilele de 17 si 18 aprilie, in tara noastra.Jasmine Polini (locul 94 WTA) si Camila Giorgi (locul 100) sunt cele mai bine clasate tenismene ale Italiei.La meciul castigat in weekend cu Croatia, antrenorul nejucator al Italiei, Corrado Barazzutti, le-a folosit pe Camila Giorgi si Elisabetta Cocciaretto (locul 154 WTA).Polonia - BraziliaMexic - Marea BritanieCanada - SerbiaLetonia - Asia/Oceania 1Japonia - UcrainaArgentina - KazahstanOlanda - Asia/Oceania 2China, Taipei, India, Indonezia, Coreea de Sud si Uzbekistan se vor duela, in perioada 3-7 martie, pentru cele doua locuri rezervate regiunii Asia/Oceania.I.G.