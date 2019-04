Romania si Franta sunt la egalitate dupa prima zi a semifinalei de Fed Cup

FRANTA - ROMANIA 1-1

Caroline Garcia - Mihaela Buzarnescu 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic - Simona Halep 3-6, 1-6

Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Kristina Mladenovic, iar Caroline Garcia a trecut, tot in doua seturi, de Mihaela Buzarnescu.Duminica, Simona Halep o va intalni pe Caroline Garcia, iar Mihaela Buzarnescu va da piept, probabil, cu Kristina Mladenovic. Daca scorul va fi egal si dupa aceste meciuri, atunci se va disputa si jocul de dublu, unde Romania va fi reprezentata de Irina Begu si Monica Niculescu, in timp ce frantuzoaicele vor miza pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic.In primul meci de la Rouen, unde suporterii romani au facut o atmosfera incendiara, Simona Halep si Kristina Mladenovic au oferit un inceput echilibrat de meci, in care tenismena noastra a ratat nu mai putin de 6 mingi de break.Echilibrul s-a rupt in game-ul 7, cand Simona Halep a reusit breakul la capatul a 13 minute de lupta! De la acel punct si pana la final, Kiki Mladenovic, antrenata in prezent de Sascha Bajin, a mai reusit sa castige un singur game.Simona a trecut peste nervii cauzati de deciziile gresite ale arbitrilor de linie si nu i-a mai dat nicio sansa frantuzoaicei.Vezi: Simona Halep o invinge pe Kristina Mladenovic si aduce primul punct al Romaniei in semifinala de Fed Cup cu Franta A urmat randul Mihaelei Buzarnescu, insa aceasta a inceput slab meciul cu Caroline Garcia si a parut rapusa de miza meciului. De partea cealalta, tenismena din Franta a oferit un tenis solid, lasand sa-i scape putine puncte.Tenismena noastra si-a ridicat nivelul doar in momentele in care a fost cu spatele la zid, la 4-1 in primul set si 2-0 in setul doi. Prea putin, insa, iar Caroline Garcia a obtinut o victorie meritata.Vezi: Mihaela Buzarnescu, invinsa de Caroline Garcia in Fed Cup 18:44 - Game alb pentru frantuzoaica, iar Mihaela va servi pentru a ramane in meci. (5-3)18:40 - Break reusit de Caroline Garcia, care trece din nou la conducere dupa un game in care Miki a comis doua duble greseli. (4-3)18:36 - Caroline Garcia egaleaza la 3, incheind game-ul cu un as. (3-3)18:30 - Miki serveste din ce in ce mai bine si isi face serviciul. (2-3)Vezi: Reactiile aparute in presa din Franta dupa ce Kristina Mladenovic a fost invinsa de Simona Halep: Iata ce scriu L'Equipe si Eurosport 18:27 - Garcia egaleaza la 2 si echilibrul se mentine in acest start de set doi. (2-2)Vezi:18:22 - Game la 0 reusit de tenismena noastra, care trece in fata in setul doi. (1-2)18:20 - Rebreak reusit de Mihaela Buzarnescu, dupa un game extrem de echilibrat. (1-1)18:13 - Miki isi pierde serviciul in primul game al setului secund. (1-0)18:10 - Setul doi incepe cu Mihaela la serviciu.18:04 - Rebreak reusit de Garcia, care acum va servi pentru a castiga primul set. (5-3)17:58 - BREAK MIKI! Sportiva noastra castiga pe serviciul adversarei si va servi pentru a egala situatia pe tabela. (4-3)17:54 - Miki reuseste sa isi faca serviciul. (4-2)17:51 - Jucatoarea aflata pe locul 21 in clasamentul WTA isi castiga fara probleme serviciul si se distanteaza in acest prim set. (4-1)17:47 - Mihaela isi face serviciul si castiga primul game ei game din acest meci. (3-1)17:40 - Garcia isi face serviciul cu mari emotii, dupa un game in care Miki a pus-o in dificultate in mai multe randuri. (3-0)"Mi-ki, Mi-ki, Mi-ki", se aude din tribunele arenei din Rouen, unde Emil Boc bate in toba precum la Ostrava.17:30 - Caroline Garcia reuseste breakul si domina acest inceput de meci. (2-0)17:23 - Game la 0 pentru tenismena din Franta (1-0).ora 17:15 - Mihaela Buzarnescu si Caroline Garcia au iesit la incalzirea, ceea ce inseamna ca meciul va incepe in aproximativ 5 minute.16:45 - 5-1 pentru Simona, iar reprezentanta noastra va servi pentru castigarea meciului. (1-5)Vezi si:16:39 - Simona incheie game-ul cu un as si mai are nevoie de doar doua game-uri pentru a aduce primul punct al Romaniei in semifinala cu Franta. (1-4)16:34 - BREAK SIMONA! Mladenovic comite din ce in ce mai multe greseli, iar Simona profita. (1-3)16:33 - Simona se enerveaza dupa ce un arbitru de linie a strigat out la o minge care a fost clar in teren.16:25 - Sigura pe ea, Simona isi adjudeca imediat game-ul de pe serviciu. (1-2)16:23 - Un nou game maraton pe serviciul frantuzoaicei. Simona are 5 mingi de break, dar Mladenovic salveaza de fiecare data, iar apoi egaleaza la 1. (1-1)Vezi: Ion Tiriac a oferit imaginea zilei in timpul intalnirii dintre Simona Halep si Kristina Mladenovic (Video) 16:11 - Simona incepe bine primul set si ajunge la 4 game-uri castigate la rand. (0-1)16:07 - Simona Halep serveste prima in acest set secund, inaintea caruia Kiki Mladenovic si-a luat o pauza de vestiar destul de lunga.Vezi: Simona Halep s-a descatusat dupa cel mai frumos punct al primului set cu Kristina Mladenovic (Video) (3-6)ora 15:57 - Pentru prima oara in acest meci, Simona se desprinde la doua game-uri. (3-5)ora 15:52 - BREAK SIMONA! Dupa un game maraton, care a durat peste 10 minute si in care Mladenovic a avut mai multe sanse de a se impune, Simona rezista eroic si trece apoi din nou in avantaj. (3-4)15:38 - Din pacate, Simona isi pierde serviciul, iar scorul devine din nou egal. (3-3)15:34 - BREAK SIMONA! Mladenovic are din nou probleme la serviciu, iar Simona fructifica de aceasta data mingea de break! (2-3)15:31 - Joc solid al Simonei, care egaleaza la doi in acest prim set extrem de echilibrat. (2-2)15:27 - Acelasi scenariu ca-n primul game. Simona isi procura 3 mingi de break, insa Mladenovic revine de la 0-40 si ramane la conducere. (2-1)15:21 - Tenismena noastra isi face cu ceva emotii serviciul. (1-1)15:14 - Simona incepe excelent, se desprinde la 40-0 pe serviciul adversarei, insa frantuzoaica salveaza trei mingi de break si isi adjudeca apoi game-ul. (1-0)15:07 - Simona a ales sa inceapa la primire. Startul meciului.ora 15:00 - Simona si Kristina se afla la incalzire, meciul urmeaza sa inceapa in cateva minute.Dupa ce le-a incurajat pe fete in sfertul cu Cehia, primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, e prezent si la Rouen.- In sala de la Rouen se intoneaza, in aceste momente, imnul Romaniei. Peste 1.000 de romani sunt in tribune, iar atmosfera este de-a dreptul incendiara.Va fi cea de-a 6-a intalnire directa intre Simona Halep si Kiki Mladenovic, scorul fiindu-i favorabil frantuzoaicei, cu 3-2:2014, Paris: 7-6 (1), 6-4 pentru Mladenovic;2015, Birmingham: 2-6, 6-0, 7-6 (4) pentru Mladenovic;2015, Cincinnati: 7-5, 5-7, 6-4 pentru Halep;2017, Indian Wells: 6-3, 6-3 pentru Mladenovic;2017, Madrid: 7-6, 6-7 (5), 6-2 pentru Halep.Programul primei zilei a semifinalei dintre Franta si Romania din Fed Cup:de la ora 15:00, Kristina Mladenovic vs Simona Halepdupa, Caroline Garcia vs Mihaela BuzarnescuLa TV, jocurile pot fi urmarite in direct pe posturile Digi Sport 1 si Telekom Sport 1.Duminica, incepand cu ora 14:00, sunt programate alte doua meciuri la simplu, Caroline Garcia vs Simona Halep si Kristina Mladenovic vs Mihaela Buzarnescu, plus cel de dublu, Caroline Garcia/Kristina Mladenovic vs Irina Begu/Monica Niculescu.In cealalta semifinala de Fed Cup se intalnesc Australia si Belarus.Anul trecut, Fed Cup a fost castigata de Cehia, care anul acesta a fost eliminata in sferturi de Romania.