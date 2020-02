Rusia, fara doua tenismene importante la intalnirea cu Romania

Ziare.

Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, a dezvaluie ca, fata de echipa anuntata acum o saptamana, rusii nu le vor avea la dispozitie pe Anastasia Pavlyuchenkova (foto), ajunsa in sferturi la Australian Open, si nici pe veterana Svetlana Kuznetsova.In schimb, capitanul nejucator al Rusiei, Igor Andreev, a convocat-o pe Anna Blinkova, aflata pe locul 54 in ierarhia WTA."Fata de ceea ce au anuntat initia rusii, sunt mici modificari in echipa lor. Pentru ca nu au venit Kuznetova si nici Pavlicenkova... dar in rest echipa lor e completa. Au introdus o jucatoare noua... (n.r. - Ana Blinkova). Dar pe celelalte trei le cunoastem si stim cam ce se poate astepta de la ele", a spus Segarceanu, potrivit Agerpres Vezi si: Capitanul nejucator al echipei Rusiei, despre intalnirea de Fed Cup cu Romania Ekaterina Alexandrova, Veronika Kudermetova, si Anna Kalinskaya sunt celelalte jucatoare pe care Rusia le-a adus in Romania.Meciul cu Rusia se va disputa in zilele de 7 si 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si conteaza pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020.Intalnirea dintre Romania si Rusia va fi transmisa in format LIVE text de site-ul Ziare.com.