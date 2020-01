Rusia vine cu tot ce are mai bun in Romania: Vezi jucatoarele chemate pentru intalnirea din Fed Cup

Romania, fara Halep, Begu, Niculescu, Buzarnescu si Cirstea

Daca din echipa noastra lipsesc cele mai importante jucatoare , Rusia vine la Cluj cu tot ce are mai bun.Astfel, lotul Rusiei va fi alcatuit din urmatoarele tenismene:Ekaterina Alexandrova (locul 28 WTA), Anastasia Pavlyuchenkova (locul 30 WTA), Veronika Kudermetova (locul 40 WTA), Svetlana Kuznetsova (locul 53 WTA) si Anna Kalinskaya (locul 109 WTA).Cel mai probabil, Ekaterina Alexandrova, castigatoare anul acesta la Shenzhen, si Anastasia Pavlyuchenkova, calificata in sferturile de finala de la Australian Open, vor fi cele doua jucatoare ce vor fi folosite la simplu.De partea cealalta, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a apelat la:Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA).Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu au ales sa nu joace anul acesta in Fed Cup, Mihaela Buzarnescu este accidentata, iar Sorana Cirstea s-a retras din echipa Romaniei.Meciul cu Rusia se va disputa in zilele de 7 si 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si conteaza pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020.I.G.