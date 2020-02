Serena Williams a invins-o greu pe Jelena Ostapenko

Ziare.

In primul meci al zilei, Sofia Kenin a spulberat-o pe Anastasija Sevastova , in timp ce Serena Williams a adus cel de-al doilea punct pentru americance dupa o victorie cu Jelena Ostapenko.Serena s-a impus in doua seturi, insa a avut de muncit.7-6 (4), 7-6 (3) a fost scorul final al intalnirii dintre Serena Williams si Jelena Ostapenko, care a durat o ora si 45 de minute.Statele Unite ale Americii mai au nevoie de doar o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final al Fed Cup, care va avea loc in perioada 14-19 aprilie, la Budapesta.I.G.