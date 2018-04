Simona Halep aduce primul punct pentru Romania in confruntarea cu Elvetia din Fed Cup

Ziare.

Simona a trecut in trei seturi de Viktorija Golubici (115 WTA ), scor 6-3, 1-6, 6-1.Sportiva noastra a avut un inceput de meci greoi, a fost condusa cu 3-1, dar si-a revenit rapid. A luat 5 game-uri la rand si a castigat astfel primul set.Au urmat insa cateva momente de relaxare, ce i-au permis lui Golubici sa revina in meci si sa trimita meciul in set decisiv, dupa un 6-1 categoric.Simona a reintrat totusi rapid in meci si nu a avut nicio emotie in setul decisiv, aducand astfel primul punct pentru Romania.Sambata mai este programat si meciul dintre Irina Begu si Timea Bacsinszky.Apoi, duminica, Simona o va intalni pe Timea Bacsinszky, in timp ce Irina Begu se va duela cu Viktorija Golubici. Programul de duminica mai poate suferi modificari.In cazul in care va invinge Elvetia, Romania se va califica intre primele opt echipe din Fed Cup.C.S.