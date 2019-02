"Simona Halep castiga superb meciul cu Katerina Siniakova. Romania si Cehia sunt la egalitate dupa prima zi in Fed Cup"

CEHIA - ROMANIA 1-1

Simona Halep - Katerina Siniakova 6-4, 6-0

Mihaela Buzarnescu vs Karolina Pliskova 1-6, 4-6

Ziare.

com

Punctul echipei noastre a fost adus de Simona Halep, dupa ce in prealabil Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Karolina Pliskova cu 6-1, 6-4.Simona a trecut in al doilea meci al zilei de Katerina Siniakova (44 WTA), scor 6-4, 6-0.Ocupanta locului 3 WTA a intrat foarte determinata pe teren si a luat rapid un avans considerabil, insa s-a relaxat pe finalul primului set, permitandu-i Siniakovei sa spere.Totusi, Simona si-a revenit rapid si a castigat primul set cu 6-4 in aproape 50 de minute de joc.In setul secund, lucrurile au mers si mai bine pentru Simona, care nu a mai avut nicio emotie si a adus punctul mult asteptat pentru Romania.Per total, Simona a facut un meci foarte bun, a adoptat o tactica ofensiva si nu a parut deloc afectata de suprafata rapida de la Ostrava.Duminica, de la ora 14:00, vor avea loc meciurile:Simona Halep vs Karolina PliskovaMihaela Buzarnescu vs Katerina SiniakovaBegu/Niculescu vs Siniakova/KrejcikovaCastigatoarea se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup.17:13 - Simona face un break la zero si conduce cu 5-0!17:12 - Simona e de neoprit si conduce deja cu 4-0!17:07 - Simona mai face un break si are 3-0!17:01 - Simona se distanteaza la 2-0 in setul secund.16:57 - Simona incepe excelent setul secund, cu un break, si are 1-0!16:46 - Siniakova isi face serviciul, iar Simona serveste din nou acum pentru castigarea primului set.16:41 - Siniakova salveaza patru mingi de set si face break!16:25 - Game complicat pentru Simona, dar romanca isi face serviciul si are 4-2.16:20 - Game alb pentru Siniakova si scorul este 3-2 in favoarea Simonei.16:18 - Simona e foarte agresiva si determinata si conduce cu 3-1.16:14 - Game fara emotii pentru Siniakova si scorul este 2-1.16:11 - Simona serveste excelent si conduce cu 2-0!16:08 - Simona incepe excelent meciul si face break inca din primul game!Info: Meciul va incepe cu Siniakova la serviciuSiniakova ocupa locul 44 in clasamentul WTA si s-a mai intalnit cu Simona de doua ori. Scorul este egal, 1-1.15:32 - Pliskova o invinge pe Mihaela cu 6-1, 6-4 si aduce primul punct pentru Cehia!15:28 - Pliskova face break si va servi pentru castigarea meciului.15:25 - Continua echilibrul din setul secund si scorul este 4-4.15:21 - Mihaela joaca din ce in ce mai bine si conduce cu 4-3.15:17 - Pliskova nu are probleme la serviciu si scorul este 3-3.15:15 - Mihaela isi face serviciul si are 3-2.15:11 - Game fara emotii pentru Karolina si scorul este 2-2.15:06 - Mihaela castiga un game maraton, de aproape un sfert de ora, si conduce cu 2-1!14:51 - Mihaela rateaza inca o minge de break si scorul este 1-1.14:46 - Mihaela isi face serviciul in startul setului secund.14:39 - Mihaela isi face serviciul pentru prima data in acest meci si scorul este 5-1.14:33 - Inca un game fara emotii pentru Pliskova si scorul este 5-0.14:31 - Pliskova mai face un break si conduce cu 4-0. Mihaela nu se regaseste in startul meciului.14:26 - Game echilibrat, dar Pliskova isi face serviciul si are 3-0.14:22 - Pliskova face break si conduce cu 2-0.14:17 - Mihaela rateaza doua mingi de break, iar Pliskova conduce cu 1-0 dupa un game de 10 minute.14:03 - Meciul va incepe cu Pliskova la serviciu.Mihaela ocupa locul 29 in clasamentul WTA, in timp ce Pliskova este pe locul 5.Ambele intalniri directe au fost castigate de Karolina Pliskova, in 2012 si 2018.Simona Halep vs Karolina PliskovaMihaela Buzarnescu vs Katerina SiniakovaBegu/Niculescu vs Siniakova/KrejcikovaToate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.Castigatoarea se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup.Partidele din Fed Cup sunt televizate de Digi Sport si Telekom Sport.