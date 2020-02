Sofia Kenin continua forma impresionanta

Ziare.

Dupa ce saptamana trecuta a castigat Australian Open la numai 21 de ani, tenismena americana urcata pe locul 7 in ierarhia WTA a obtinut, sambata dimineata, o victorie categorica in Fed Cup.Tenismena de origine rusa a adus primul punct pentru Statele Unite ale Americii in disputa cu Letonia.6-2, 6-2 a fost scorul cu care Sofia Kenin a surclasat-o pe Anastasija Sevastova in doar o ora si 8 minute.Intalnirea de Fed Cup dintre SUA si Letonia, disputata la Everett (Washington), continua cu partida dintre Serena Williams si Jelena Ostapenko.Castigatoarea intalnirii va obtine calificarea la turneul final al Fed Cup, care va avea loc in perioada 14-19 aprilie, la Budapesta.I.G.