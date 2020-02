Statele Unite, victorie cu mari emotii in fata Letoniei in barajul de calificare din Fed Cup

Ziare.

Chiar daca se parea ca jocul de la Everett va fi o simpla formalitate dupa prima zi, zi incheiata cu scorul de 2-0 pentru SUA, duminica lucrurile nu au stat deloc atat de simplu si de roz pentru americani.Mai intai Ostapenko a trecut de recent campioana de la Australian Open , Sofia Kenin, in trei seturi, pentru ca mai apoi Anastasija Sevastova sa treaca de imensa campioana Serena Williams , dupa 7-6 in setul decisiv la tiebreak.Din fericire pentru americani, lucrurile au stat mult mai lejer la meciul de dublu. Acolo, vizibil obosite dupa meciurile castigate amintite mai sus, Ostapenko si Sevastova au facut mai degraba figuratie si au pierdut clar la perechea Kenin/Mattek-Sands, scor 6-4, 6-0, dupa doar 75 de minute de joc.SUA merg asadar la turneul final al Fed Cup, acolo unde avem urmatoarele 12 formatii: Ungaria, tara gazda, Cehia, care a primit un wild-card, Franta si Australia, finalistele de anul trecut, plus cele 8 invingatoare din barajul din acest week-end: SUA, Belarus, Rusia, Germania, Spania, Elvetia, Belgia si Slovacia.Reamintim ca Romania a pierdut la Cluj meciul cu Rusia tot in meciul de dublu, meci decisiv, acolo unde Cristian si Ruse au fost invinse categoric cu 6-2, 6-3.Turneul final are loc la Budapesta, pe hard indoor, intre 14-19 aprilie.