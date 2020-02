Surpriza uriasa in Fed Cup: O tenismena din Top 5 WTA, invinsa de ocupanta locului 185!

Ziare.

com

Ocupanta locului 5 in ierarhia WTA, Belinda Bencic, a fost invinsa complet neasteptat de Leylah Annie Fernandez, aflata pe locul 185 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.Jucatoarea din Canada s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 7-6 (3).Scorul in acest moment e 2-1 in favoarea Elvetiei, care joaca pe teren propriu, la Berna.In meciul patru se infrunta Jil Belen Teichmann si Gabriela Dabrowski.Bianca Andreescu se afla si ea in lot, insa n-a fost folosita intrucat nu e refacuta complet dupa accidentarea care a facut-o sa rateze Australian Open 2020.I.G.