Tensiuni in tenis: Anastasija Sevastova, la cutite cu compatrioata Jelena Ostapenko

Cele doua sunt colege in echipa de Fed Cup a Letoniei, dar Sevastova se plange ca toate jucatoarele trebuie sa accepte mofturile lui Ostapenko."Nu se poate spune ca la meciul cu Slovacia din Fed Cup a fost o atmosfera buna in echipa. Suntem profesioniste si incercam sa dam tot ce e mai bun pentru tara. Doar ca in Letonia toata lumea trebuie sa se supuna dorintelor si planurilor facute de Alona. Nu cred ca e normal! Totul trebuie facut impreuna, sa ne antrenam si sa ne deplasam impreuna! Daca nu ne intelegem, cum putem castiga impreuna? Nu facem nimic deoarece nu avem o echipa!", s-a plans Sevastova, citata de Apollo.Apoi, Sevastova a acuzat-o pe Ostapenko de faptul ca o vorbeste urat pe la spate in circuitul feminin."Daca are vreo problema, sa vina sa vorbeasca cu mine, in loc sa ma discute pe la spate", a tunat Sevastova, cu referire la faptul ca Ostapenko a acuzat-o ca ar fi inventat o accidentare pentru a absenta de la ultima confruntare din Fed Cup.In replica, Ostapenko a mentionat ca nu doreste sa comenteze spusele lui Sevastova. "Este dificil pentru mine sa comentez. A avut o problema cu spatele, dar s-a antrenat la Stuttgart... Este decizia ei, eu sunt mandra sa reprezint Letonia", a mentionat Ostapenko.C.S.