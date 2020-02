Turneul final al Fed Cup: Cine sunt tenismenele de top care vor absenta de la Budapesta

Ziare.

Pe langa Simona Halep, dintre jucatoarele din top 10 WTA vor mai absenta Elina Svitolina, Bianca Andreescu , Kiki Bertens si Naomi Osaka Alte jucatoare de top ce vor absenta de la Budapesta sunt Jelena Ostapenko , Johanna Konta, Petra Martici si Donna Vekici. La turneul final al Fed Cup vor lua startul 12 tari , iar competitia va fi organizata sub forma unui campionat mondial.Fed Cup va avea loc intre 14 si 19 aprilie la Budapesta.Cele 12 reprezentative calificate au fost impartite in patru grupe a cate trei, iar confruntarile se anunta extrem de spectaculoase:GRUPA A: Franta, Rusia si Ungaria;GRUPA B: Australia, Belarus si Belgia;GRUPA C: SUA, Spania si Slovacia;GRUPA D: Cehia, Germania si Elvetia.C.S.