Urmatoarea partida de Fed Cup a Romaniei a fost amanata

De altfel, ITF a amanat toate meciurile din cadrul Fed Cup programate in luna aprilie, inclusiv turneul final al competitiei programat la Budapesta."Presedintele Federatiei Internationale de Tenis, americanul David Haggerty, a anuntat intr-o scrisoare oficiala ca in contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19, care a afectat numeroase tari din intreaga lume, s-a luat decizia de a amana atat Turneul Final al Fed Cup, programat in perioada 14-19 Aprilie 2020, la Budapesta, cat si intalnirile din play-off-ul Fed Cup, programate in zilele de 17 si 18 aprilie 2020", informeaza Federatia Romana de Tenis pe site-ul sau oficial.Romania - Italia, meci din play-off-ul Grupei Mondiale, era programat sa se dispute in 17 si 18 aprilie in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Echipa care castiga aceasta intalnire va juca si in 2021 in Grupa Mondiala a Fed Cup.