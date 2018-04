"Zi minunata pentru Romania: Conducem Elvetia cu 2-0 in Fed Cup"

ROMANIA - ELVETIA 2-0

Sambata, intr-o atmosfera magnifica in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, victoriile noastre au fost aduse de Simona Halep si Irina Begu In primul meci al zilei, Simona a trecut, cu ceva emotii, de Viktorija Golubici (115 WTA ), scor 6-3, 1-6, 6-1.Apoi, in cel mai echilibrat meci al zilei, Irina Begu a invins-o pe semifinalista de anul trecut de la Roland Garros, Timea Bacsinszky (46 WTA).Scorul a fost 6-4, 6-1 pentru Irina, la capatul unui meci aproape perfect facut de sportiva noastra, care a aratat inca o data ca zgura este suprafata sa preferata.Romania are asadar 2-0 dupa prima zi cu Elvetia, iar duminica mai avem nevoie de o singura victorie pentru a ne califica intre primele opt echipe din Fed Cup.Duminica vor avea loc meciurile:Simona Halep (locul 1 WTA) - Timea Bacsinszky (locul 46 WTA)Irina Begu (locul 38 WTA) - Viktorija Golubic (locul 115 WTA)Simona Halep/Irina Begu - Patty Schnyder/Jil Teichmann*Programul de duminica mai poate suferi insa modificari.Daca va castiga aceasta confruntare, Romania se va califica printre primele opt echipe din Fed Cup.16:51 - 5-1 pentru Irina si victoria e tot mai aproape!16:46 - Irina face break si conduce cu 4-1!16:42 - Irina isi face serviciul si conduce cu 3-1.16:37 - Irina revine de la 0-40, face break si are 2-1!16:33 - Irina salveaza mai multe mingi de break si egaleaza la unu.16:27 - Timea isi face serviciul ins tartul setului secund.16:17 - Irina face break si serveste pentru castigarea primului set!16:12 - Irina revine de la 0-40, dar Bacsinszky face in cele din urma rebreak si scorul este 4-4.16:05 - Irina face break si trece pentru prima data in avantaj in acest meci!16:01 - Game echilibrat, dar Irina reuseste sa egaleze la trei.15:57 - Timea Bacsinszky reuseste un game rapid si are 3-2.15:54 - Irina trece peste startul mai slab si egaleaza la doi.15:50 - Irina face break si scorul este 1-2.15:44 - Irina isi pierde serviciul si Bacsinszky are 2-0.15:40 - Bacsinszky isi face serviciul in startul meciului.15:32 - Meciul va incepe cu Bacsinszky la serviciu.15:26 - Cele doua jucatoare intra pe teren.14:52 - Simona face un break si serveste acum pentru victorie!14:48 - Simona isi face serviciul si are 4-1.14:44 - Golubici isi face serviciul pentru prima data in setul decisiv.14:39 - Game echilibrat, dar Simona rezista si conduce cu 3-0.14:34 - Simona face break si are 2-0!14:27 - Simona isi face serviciul in startul setului decisiv.14:15 - Golubici mai face un break, are 5-1 si serveste pentru a trimite meciul in decisiv.14:12 - Inca un game la zero si scorul este 4-1 in favoarea lui Golubici.14:09 - Break la zero reusit de Golubici, care conduce cu 3-1.14:04 - Simona rateaza sansa de a face break, iar Golubici are 2-1.13:58 - Game fara emotii pentru Simona, care egaleaza la unu.13:56 - Golubici isi face serviciul in startul setului secund.13:47 - Break la zero pentru Simona, care va servi acum pentru castigarea primului set!13:42 - Simona isi face serviciul si trece pentru prima data in avantaj.13:38 - Simona face rebreak si egaleaza la trei!13:27 - Simona raspunde cu un game la zero, insa Golubici este in continuare in avantaj.13:25 - Game la zero reusit de Golubici, care conduce cu 3-1.13:20 - Game fara emotii pentru Simona, care isi face in premiera serviciul in acest meci.13:17 - Inceput greoi pentru Simona, iar scorul devine 2-0 pentru Golubici.13:13 - Simona isi pierde serviciul in primul game al meciului.13:05 - A inceput incalzirea celor doua jucatoare.12:51 - A inceput ceremonia de deschidere.Simona ocupa locul 1 WTA, in timp ce Golubici este pe locul 115 WTA.Este prima intalnire directa dintre cele doua sportive.Dupa aceasta partida va urma confruntarea dintre Irina Begu (38 WTA) si Timea Bacsinszky (46 WTA).Simona Halep (locul 1 WTA) - Timea Bacsinszky (locul 46 WTA)Irina Begu (locul 38 WTA) - Viktorija Golubic (locul 115 WTA)Simona Halep/Irina Begu - Patty Schnyder/Jil TeichmannPartidele sunt televizate de posturile Digi Sport si Telekom Sport.