Zi splendida in Fed Cup: Romania conduce Canada cu 2-0 dupa primele meciuri

In ultimul meci al zilei de sambata, Irina Begu a trecut dupa un meci disputat de Bianca Andreescu, pustoaica nascuta in Romania, dar care reprezinta Canada.Scorul a fost 6-3, 6-7 (4), 6-2, la capatul unei confruntari ce a durat mai bine de doua ore.Desi nu a implinit inca 18 ani, Bianca Andreescu a dat o replica foarte solida si i-a pus multe probleme Irinei, care s-a impus insa dupa ce si-a revenit in setul decisiv.In primul meci al zilei, Sorana Cirstea a invins-o cu 6-2, 6-2 pe Carol Zhao.Duminica, incepand cu ora 12:00 vor avea loc urmatoarele meciuri:Irina Begu (locul 37 WTA ) vs Carol Zhao (locul 143 WTA)Sorana Cirstea (locul 38 WTA) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA) Raluca Olaru vs Gabriela Dabrowski/Katherine SebovCastigatoarea confruntarii va disputa barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.17:09 - Se face 5-2 pentru Irina si presiunea este pe Andreescu acum.17:06 - Andreescu isi face serviciul si scorul este 4-2.16:58 - Irina serveste impecabil si conduce cu 4-1.16:56 - Bianca Andreescu isi face pentru prima data serviciul in setul decisiv.16:50 - Irina nu are emotii la serviciu si conduce cu 3-0.16:46 - Irina face break si conduce cu 2-0.16:42 - Irina isi face serviciul in startul setului decisiv.16:16 - Setul secund se decide la tie-break!16:11 - Andreescu face 6-5 si toata presiunea se muta pe Irina.16:07 - Irina egaleaza la cinci si suspansul continua!16:02 - Irina rateaza mai multe sanse de break, iar Andreescu are 5-4.15:53 - Game fara emotii pentru Irina, care egaleaza la patru.15:47 - Al treilea game la rand pentru Andreescu si scorul este 4-3 in favoarea ei.15:44 - Bianca Andreescu face break si scorul devine 3-3.15:40 - Isi face si Andreescu serviciul si scorul este 3-2 in favoarea Irinei.15:35 - Irina se distanteaza la 3-1.15:31 - Irina face break si conduce cu 2-1.15:27 - Irina isi face si ea serviciul cu greu si egaleaza la unu.15:21 - Bianca isi face serviciul in startul setului secund.15:11 - Irina face break si va servi pentru castigarea primului set!15:03 - Irina isi face serviciul si are 4-3.14:59 - Echilibrul continua, iar scorul este 3-3.14:54 - Irina nu are emotii la serviciu si conduce cu 3-2.14:51 - Irina face rebreak si egaleaza la doi.14:44 - Bianca face break si conduce cu 2-1. Start foarte agresiv al tinerei sportive.14:41 - Game la zero reusit si de Bianca Andreescu.14:38 - Irina nu are emotii in primul game al acestui meci.14:31 - Meciul va incepe cu Irina la serviciu.13:59 - Sorana se distanteaza la 5-2 si victoria este ca si obtinuta.13:56 - Zhao se apropie la doua game-uri si scorul este 4-2.13:54 - Sorana se distanteaza la 4-1.13:50 - Sorana e din nou aproape de break, dar Zhao isi face serviciul. 3-1 pentru sportiva noastra.13:44 - Inca un game fara emotii pentru Sorana si victoria e tot mai aproape.13:43 - Sorana face break si conduce cu 2-0.13:39 - Sorana isi face serviciul in startul setului secund.13:32 - Sorana isi face cu greu serviciul si are 5-2.13:28 - Sorana face break si conduce cu 4-2.13:22 - Game la zero reusit de Sorana si scorul este 3-2.13:21 - Zhao isi face serviciul si egaleaza la doi.13:17 - Carol Zhao face rebreak, iar Sorana trece din nou la serviciu.13:14 - Sorana face break si conduce cu 2-0.13:10 - Game la zero reusit de Sorana in startul meciului.13:06 - Meciul incepe cu Sorana la serviciu.12:52 - Bianca Andreescu e primita cu multa caldura de fanii prezenti la Cluj.12:50 - Incepe ceremonia de deschidere a confruntarii dintre Romania si Canada.Info: Meciul va incepe la ora 13:00.Sorana ocupa locul 38 WTA, in timp ce Carol Zhao este pe locul 143.Dupa acest meci va incepe si cel dintre Irina Begu (locul 37 WTA) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA)Irina Begu (locul 37 WTA) vs Carol Zhao (locul 143 WTA)Sorana Cirstea (locul 38 WTA) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA)Ana Bogdan/Raluca Olaru vs Gabriela Dabrowski/Katherine SebovCastigatoarea confruntarii va disputa barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.Meciurile sunt televizate de posturile Digi Sport si Dolce Sport.