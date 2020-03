Anuntul facut de organizatorii de la Indian Wells dupa ce in California a fost declarata stare de urgenta din cauza coronavirusului

Ziare.

Dupa anuntul facut de guvernatorul din California, organizatorii de la Indian Wells au anuntat ca turneul se va desfasura asa cum era programat, dar ca masurile de precautie au fost sporite."Am adaugat inca 250 de dezinfectante pentru maini in interiorul complexului sportiv si vom respecta cu strictete standardele medicale. Prioritatea noastra principala este sanatatea participantilor la turneu si a fanilor", au transmis organizatorii intr-un comunicat de presa.Meciurile de pe tabloul principal de la Indian Wells vor incepe pe 12 martie, dar calificarile vor debuta pe 9 martie.Anul trecut, competitia feminina a fost castigata de Bianca Andreescu , in timp ce Simona Halep s-a oprit in optimile de finala.Pana acum, WTA a anulat doar doua turnee din China din cauza coronavirusului.C.S.