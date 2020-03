Indian Wells 2020 a fost anulat

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV - BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

Primul turneu al anului din categoria Premier Mandatory nu se va mai disputa dupa ce a fost declarata o situatie de urgenta in Coachella Valley, zona in care a fost confirmat un caz de imbolnavire.Anuntul a fost facut de organizatori in aceasta noapte:"Departamentul de sanatate din Riverside County a declarat o stare de urgenta pentru Coachella Valley, dupa ce a fost confirmat un caz de coronavirus. Ca urmare, editia din 2020 a BNP Paribas Open nu va mai avea loc, masura luata pentru a-i proteja pe participanti si spectatori""E un risc prea mare in acest moment", a spus doctorul David Agus, adaugand ca "trebuie sa protejam comunitatea de o epidemie de coronavirus".Hotarea a fost comentata si de catre CEO-ul WTA, Steve Simon: "In primul rand, trebuie sa protejam sanatatea jucatorilor, staff-ului, voluntarilor si fanilor care participa la evenimentele noastre. Din pacate, editia BNP Paribas Open nu se va mai tine in aceasta luna".Indian Wells 2020 ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 12-22 martie.Simona Halep si-a anuntat inca de vineri retragerea, din cauza unei accidentari la piciorul drept.I.G.