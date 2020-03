Organizatorii de la Indian Wells au venit cu o noua solutie: Masura pregatita dupa ce au anulat turneul

Ziare.

Astfel, ei incearca sa faca in asa fel incat sa reprogrameze turneul spre finalul sezonului competitional, informeaza The Guardian.In lumea tenisului se zvoneste ca Indian Wells ar putea avea loc in octombrie, in locul turneelor din China.In cazul in care competitiile de la Bejing si Wuhan vor fi amanate, in calendar vor aparea noi date libere pentru a organiza turneul de la Indian Wells.Amintim ca turneul din acest an de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului.Organizatorii s-au temut ca desfasurarea turneului ar putea ajuta la raspandirea virusului si au decis in cele din urma sa anuleze competitia.C.S.