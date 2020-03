Organizatorii de la Indian Wells iau o decizie de ultima ora dupa ce au anulat turneul

Ziare.

Astfel, organizatorii au decis sa le suporte costurile tuturor jucatorilor aflati in calificari sau pe tabloul principal, conform Punto de Break Decizia este valabila pana pe data de 16 martie.Jucatorii vor beneficia de cazare gratuita, sedinte de pregatire, mancare si transport, iar costurile vor fi suportate de organizatorii de la Indian Wells.Amintim ca turneul din acest an de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului.Organizatorii s-au temut ca desfasurarea turneului ar putea ajuta la raspandirea virusului si au decis in cele din urma sa anuleze competitia.Nu se stie deocamdata daca Indian Wells va mai avea loc in acest an.C.S.