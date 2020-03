Un tenismen cunoscut, revoltat de decizia de a anula Indian Wells

Ziare.

Murray afirma ca i se pare de-a dreptul anormal sa anulezi un turneu pentru ca o persoana a contractat coronavirus."Nu se poate asa ceva! Cum poti anula un turneu pentru ca o persoana s-a imbolnavit? Spre exemplu, in Miami sunt mult mai multi pacienti! Iar Monte Carlo este chiar langa teribilul nord al Italiei. Ce se va intampla cu Roma, Roland Garros si Wimbledon ?", a scris Murray pe Twitter Amintim ca turneul din acest an de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului.Organizatorii s-au temut ca desfasurarea turneului ar putea ajuta la raspandirea virusului si au decis in cele din urma sa anuleze competitia.Nu se stie deocamdata daca Indian Wells va mai avea loc in acest an.C.S.