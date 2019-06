Lista jucatoarelor de top care vin la BRD Bucharest Open si cate tenismene romane sunt pe tabloul principal

Ziare.

Astfel, dintre jucatoarele din Romania, sigure de locul lor pe tabloul principal de simplu sunt Sorana Cirstea (locul 77 WTA), Irina-Camelia Begu (116 WTA) si Ana Bogdan (134 WTA), se arata intr-un anunt al organizatorilor Principala favorita a turneului de la Bucuresti este campioana de anul trecut, letona Anastasija Sevastova, locul 12 mondial, iar dintre cele mai bune 100 de jucatoare ale lumii vin la Bucuresti:Yulia Putintseva (KAZ, 43 WTA), Viktoria Kuzmova (SVK, 46 WTA), Alison Van Uytvanck (BEL, 57 WTA), Veronika Kudermetova (RUS, 59 WTA), Tamara Zidansek (SLO, 60 WTA), Polona Hercog (SLO, 61 WTA), Margarita Gasparyan (RUS, 62 WTA), Kaia Kanepi (EST, 69 WTA), Sara Sorribes Tormo (ESP, 70 WTA), Laura Siegemund (GER, 83 WTA) si Anna Karolina Schmiedlova (SVK, 90 WTA), fosta campioana la Bucuresti in 2015.Editia din acest an a "BRD Bucharest Open" se va desfasura la Arenele BNR, in perioada 13-21 iulie 2019.