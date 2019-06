Anunt de ultima ora al organizatorilor de la Roland Garros. Ce modificari vor avea loc din 2020 in complexul parizian

Ziare.

Acoperisul retractabil al terenului Philippe Chatrier va fi operational din 2020, iar presedintele Federatiei franceze de tenis, Bernard Giudicelli, a mentionat ca va fi folosit daca va fi necesar, in timp ce meciurile in nocturna se vor putea desfasura din 2021 in totalitate pe arena franceza.''Iluminatul va fi functional pe cele patru terenuri principale: Lenglen, Chatrier, Mathieu si terenul nr. 4. Pe celelalte, din 2021'', a spus Guy Forget, directorul turneului, intr-o conferinta de presa.Giudicelli a adaugat: ''Acesta a fost ultimul an in care meciurile au fost intrerupte din cauza inserarii''.Meciurile de la Roland Garros se termina cel tarziu la ora 21:30 (ora locala) din cauza intunericului, cele care se prelungesc continuand sa se dispute ziua urmatoare.