Anuntul facut de organizatorii de la Roland Garros in privinta amanarii turneului

Oficialii de la Roland Garros spun ca nu iau momentan in calcul aceasta posibilitate, facand toate demersurile pentru a organiza competitia."Pana la startul competitiei mai sunt mai bine de doua luni. In acest moment nu avem de gand sa anulam competitia. Cand va trebui sa o luam o decizie finala, ne vom supune masurilor luate de autoritati", au transmis organizatorii intr-un comunicat de presa.In ultimele zile au fost anulate mai multe turnee de tenis, cele mai importante din circuitul feminin fiind cele de la Indian Wells, Miami si Charleston.Daca lucrurile vor reveni la normal, circuitul WTA s-ar putea relua la inceputul lunii mai, cu turneul de la Roma.Totusi, sansele ca acest lucru sa se intample sunt destul de mici. De altfel, tinand de situatia din Italia si Spania, este de asteptat ca si turneele de la Roma si Madrid sa fie amanate.Si in Franta situatia este grava, astfel ca Roland Garros 2020 este si el in pericol.C.S.