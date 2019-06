Ashleigh Barty a spulberat-o pe Marketa Vondrousova in finala Roland Garros 2019

Ashleigh Barty - Marketa Vondrousova 6-1, 6-3

Tenismena din Australia, care incepand de luni va urca pe locul doi in ierarhia WTA, a zdrobit-o in finala pe surprinzatoarea Marketa Vondrousova.6-1, 6-3 a fost scorul ultimului act al Openului Frantei, care a durat doar o ora si 10 minute.Aflate in premiera intr-o finala de Grand Slam, Barty si Vondrousova au oferit un tenis lipsit de intensitate, asta din cauza formei slabe aratate de tenismena in varsta de doar 19 ani, care a parut depasita complet de situatie.Desi a ajuns in finala fara sa piarda vreun set, Marketa Vondrousova nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, iar Ashleigh Barty a obtinut o victorie usoara, dupa o prestatie, ce-i drept, foarte solida.2,3 milioane de euro va primi Ashleigh Barty pentru triumful la Grand Slam-ul din capitala Frantei.De partea cealalta, Marketa Vondrousova va trebuie sa se multumeasca 'doar' cu 1,2 milioane de euro.18:37 - Cehoaica pare, insa, ca n-are nicio sansa pe serviciul lui Barty, care e la doar un game distanta de a triumfa la Paris.18:34 - Marketa Vondrousova isi face serviciul si se mentine aproape de adversara ei in setul doi.18:31 - 4-2 in favoarea jucatoarei de la Antipozi, care mai face un pas catre primul ei titlu de Grand Slam.18:25 - Barty isi pastreaza avansul de un break, in timp ce Vondrousova pare marcata de miza partidei si e departe de forma aratata pe parcursul turneului.18:15 - Australianca isi consolideaza breakul dupa un game dificil, in care a salvat doua mingi de break.18:08 - Barty incepe excelent si setul secund, cu break.17:58 - Vondrousova reuseste breakul, insa isi pierde apoi din noul serviciul, iar Barty va servi pentru castigarea primului.17:46 - Inca un break in contul lui Barty.17:40 - Game la 0 si Barty incepe excelent finala. Are 3-0 dupa nici 10 minute.17:38 - Break izbutit de tenismena din Australia, care, cu un triumf astazi, va urca pe locul 2 in ierarhia WTA.17:34 - Barty isi face serviciul fara probleme in primul game al meciului.Ambele tenismene sunt la prima finala de Grand Slam din cariera.ora 17:10 - Semifinala dintre Djokovic si Thiem s-a incheiat cu victoria sarbului, astfel ca finala feminina va incepe in cateva minute.ora 16:55 - S-a reluat semifinala dintre Djokovic si Thiem, insa intalnirea se afla in setul decisiv. Astfel, finala fetelor va incepe, cel mai probabil, in jurul orei 17:30.ora 15:45 - La Paris a inceput ploaia si nici macar partida programata inainte, semifinala masculina dintre Novak Djokovic si Dominic Thiem, nu s-a incheiat inca. Astfel, finala feminina va incepe cu intarziere.Finala are loc pe arena Philippe Chatrier si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.Ashleigh Barty vs Marketa Vondrousova s-au mai intalnit de doua ori pana la aceasta finala, ambele dispute fiind castigate in doua seturi de jucatoarea din Australia.La casele de pariuri, Ashleigh Barty e vazut cu prima sansa, avand cota 1.68 la victorie, in timp ce Marketa Vondrousova are cota 2.47 pentru un triumf neasteptat.turul I: 6-3, 6-3 cu Jessica Pegula;turul II: 7-5, 6-1 cu Danielle Collins;turul III: 6-3, 6-1 cu Andrea Petkovic;optimi: 6-3, 3-6, 6-0 cu Sofia Kenin;sferturi: 6-3, 7-5 cu Madison Keyssemifinale: 6-7 (4), 6-3, 6-3 cu Amanda Anisimova.turul I: 6-4, 6-3 cu Wang Yafan;turul II: 6-4, 6-0 cu Anastasia Potapova;turul III: 6-4, 6-4 cu Carla Saurez Navarro;optimi: 6-2, 6-0 cu Anastasija Sevastova;sferturi: 7-6 (1), 7-5 cu Petra Martic;semifinale: 7-5, 7-6 (2) cu Johanna Konta.Anul trecut, competitia feminina de la Roland Garros a fost castigata de Simona Halep, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.