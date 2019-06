Ashleigh Barty intra in istorie la Roland Garros, acolo unde a doborat un record vechi de 46 de ani

Ziare.

com

In ultimul act de la French Open, favorita 8 a dispus de Marketa Vondrousova din Cehia, 19 ani, scor 6-1, 6-3, la capatul unei finale fara istoric, dominata clar de sportiva de la Antipozi.Este pentru prima data dupa 46 de ani cand pe zgura pariziana triumfa o sportiva din Australia. Se intampla atunci in 1973 cand marea tenismena Margaret Court castiga la Paris finala cu Chris Evert, scor 6-7, 7-6, 6-4.Court are 5 titluri cucerite la Roland Garros, in anii 1962, 1964, 1969, 1970 si 1973.De altfel, sportiva din Australia detine si recordul de turnee de Mare Slem castigate, 24 in toata cariera, unul peste Serena Williams , care se chinuie in ultimii ani macar sa o egaleze pe Court.Dupa acest mare triumf de la Paris, Ash Barty va urca 6 locuri in clasamentul WTA , pana pe 2, la doar 136 de puncte in spatele liderului Naomi Osaka Cehoiaca Vondrousova, 19 ani, a fost cea mai tanara finalista la Roland Garros din 2007 incoace, de la Ana Ivanovici Australia a avut in istoria turneului de la Roland Garros, in total, 9 castigatoare.