Ashleigh Barty si-a desemnat marea rivala din tenisul feminin

Noua campioana de la Roland Garros considera ca va avea o rivalitate importanta cu nipona Naomi Osaka "Sper ca eu si Naomi sa avem viitoarea mare rivalitate din tenisul feminin. Ea a dominat masiv in ultimele 6-12 luni, a avut un parcurs grozav. Este pe locul 1 dintr-un motiv clar.A avut cateva turnee grozave si joaca un tenis incredibil. Sunt sigura ca ne vom intalni de mai multe ori de acum inainte in meciuri mari", a spus Barty la Tennis Channel.Amintim ca Ashleigh Barty a castigat titlul de la Roland Garros dupa ce a invins-o in marea finala pe Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3.In urma acestui succes, Barty a urcat sase locuri in clasamentul WTA si ajuns pe doi, la mica distanta de Naomi Osaka.Pentru australianca acesta a fost primul titlu de Grand Slam din cariera.C.S.