Campioana en-titre de la Roland Garros, Jelena Ostapenko, a fost eliminata in primul tur

Ostapenko, cea care acum un an o invingea in marea finala pe Simona Halep la French Open, a fost eliminata de Katerina Kozlova din Ucraina, locul 66 WTA.Scorul a fost 7-5, 6-3, la capatul unei partide in care letona nu s-a regasit, nu a avut prospetime in joc si chiar daca a avut un start bun de set secund, conducand cu 2-0, nu a putut tine pasul cu Kozlova, extrem de atenta si foarte incisiva, cu lovituri foarte bine gandite pe fundul terenului.O victorie istorica asadar pentru sportiva din Ucraina, in timp ce Ostapenko isi pierde toate cele 2000 de puncte acumulate acum un an, cand devenea regina de la French Open.Este fara indoiala cea mai mare surpriza in aceasta zi in Franta, o zi in care au mai fost eliminate si Venus Williams , dar si Sara Errani sau Johanna Konta.Simona Halep trebuie sa isi apere finala realizata anul trecut la Paris, asadar 1300 de puncte de aparat pentru sportiva noastra, care isi vede in pericol in acest turneu pozitia de lider mondial WTA.Partida dintre Ostapenko si Kozlova a durat o ora si 35 de minute.In clasamentul LIVE WTA, Ostapenko coboara acum pana pe locul 11 in lume.In turul II, Kozlova va da piept cu invingatoarea dintre Katerina Siniakova si Viktoria Azarenka.