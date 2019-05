Caroline Wozniacki, declaratie lipsita de fair-play dupa eliminarea de la Roland Garros

Ziare.

Daneza a fost invinsa de Veronika Kudermetova (68 WTA ) si a spus ca a pierdut acest meci deoarece adversara sa a fost norocoasa!"Cred ca adversara a fost foarte norocoasa in startul setului secund si a profitat de sansele avute si ide faptul ca eu am ramas fara energie pe finalul meciului, cand am comis cateva erori nefortate pe care de obicei nu le fac, iar asta a fost frustrant.Ea a castigat puncte cu fileul si a prins lovituri importante in momentele cheie. Cu siguranta este frustrant!", a spus Wozniacki la conferinta de presa.Caroline Wozniacki a castigat primul set cu 6-0, dar le-a pierdut pe urmatoarele cu 6-3, 6-3 si a fost astfel eliminata.Daneza se afla intr-o forma groaznica si nu a mai castigat un meci din luna aprilieC.S.