Cea mai mare problema din istoria recenta de la Roland Garros a fost rezolvata

Ziare.

com

Terenul Philippe-Chatrier de la Roland Garros are un acoperis retractabil, ce va putea fi descoperit de spectatori in prima zi a acestei competitii, pe 24 mai. Organizatorii au dezvaluit miercuri imagini ale acestei metamorfoze si s-au aratat multumiti sa vada ca lucrarile au fost incheiate cu o luna mai devreme decat era prevazut.Acoperisul este alcatuit din unsprezece aripi si va fi nevoie de aproximativ 15 minute pentru a fi deschis sau inchis. Astfel, meciurile programate pe terenul central se vor putea disputa chiar daca va ploua. In plus, a fost instalat un sistem de iluminare, gratie caruia se va putea juca si dupa lasarea serii.Roland Garros era ultimul turneu de Mare Slem care nu avea niciun acoperis. Este prevazuta instalarea unui al doilea acoperis pe terenul Suzanne-Lenglen, cel mai tarziu in anul 2023. US Open si Wimbledon au deja doua terenuri amenajate astfel, iar Australian Open are chiar trei.