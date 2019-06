Concluzia trasa de Martina Navratilova dupa victoria lui Ashleigh Barty din finala Roland Garros

Ziare.

com

In opinia Navratilovei, australianca va mai castiga cu siguranta si alte turnee de Grand Slam."Cu siguranta Barty este una dintre marile favorite la castigarea turneului de la Wimbledon. Chiar nu cred ca este o jucatoare care sa castige un Grand Slam si atat! Sunt bucuroasa cac sportul a recuperat-o!", a spus Navratilova la ITV 4.Amintim ca Ashleigh Barty a castigat titlul de la Roland Garros dupa ce a invins-o in marea finala pe Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3.In urma acestui succes, Barty a urcat sase locuri in clasamentul WTA si ajuns pe doi, la mica distanta de Naomi Osaka Pentru australianca acesta a fost primul titlu de Grand Slam din cariera.C.S.