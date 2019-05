Continua surprizele la Roland Garros. A fost eliminata in primul tur si o fosta semifinalista de Wimbledon

Ziare.

Dupa ce Angelique Kerber , locul 5 WTA , tripla campioana de Mare Slem, a fost invinsa in chiar primul meci al zilei de pe arena Philippe Chatrier, a venit randul unei alte surprize, tot de pe tabloul fetelor.E vorba de eliminarea Magdalenei Rybarikova, Slovacia, 75 WTA, fosta semifinalista la Wimbledon in 2017, care a pierdut la Johanna Larsson, Suedia, 111 in lume, scor 3-6, 4-6.Partida a durat o ora si 22 de minute.De amintit faptul ca Rybarikova a fost cel mai bine clasata pe 17 WTA in 2018.In turul secund, Larsson va intalni invingatoarea partidei Muguruza - Townsend.Citeste si: