Cotele pentru castigatoarea Roland Garros 2019: Cine ar putea produce surpriza la Grand Slam-ul din capitala Frantei

Castigatoarea de anul trecut, Simona Halep, e vazuta cu prima sansa la victorie si anul acesta, avand cota 5.00.Urmatoarea pozitie e impartita de liderul WTA, Naomi Osaka, si campioana de la Madrid, Kiki Bertens, fiecare cu cota 10.00.Finalista de anul trecut, Sloane Stephens, are cota 13.00 la un succes, in timp ce adolescenta de origine romana Bianca Andreescu ocupa un surprinzator loc 10 in topul favoritelor, cu cota 18.00.1. Simona Halep 5.002. Naomi Osaka 10.00-. Kiki Bertens 10.004. Garbine Muguruza 12.00-. Serena Williams 12.006. Sloane Stephens 13.00-. Petra Kvitova 13.008. Elina Svitolina 15.00-. Karolina Pliskova 15.0010. Bianca Andreescu 18.00Vezi si:26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.