Cu ce premii se intorc tenismenele romane de la Roland Garros 2019

Ziare.

com

4 tenismene romane au fost prezente pe tabloul de simplu femin, iar acestea vor fi recompensata dupa cum urmeaza:415.000 euro si 430 de puncte WTA;87.000 de euro si 70 de puncte WTA;46.000 de euro si 10 puncte WTA;46.000 de euro si 10 puncte WTA;Marius Copil, prezent pe tabloul masculin la simplu, a fost eliminat in runda inaugurala si va primi, de asemenea, 46.000 de euro si 10 puncte in clasamentul ATP.Castigatorii editiei din acest an vor fi recompensati cu cate 2,3 milioane de euro.I.G.