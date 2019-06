Cum explica Dominic Thiem esecul cu Rafael Nadal din finala de la Roland Garros

Ziare.

Nadal a castigat in patru seturi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, dupa fix trei ore de joc, iar cronica acestui joc atat de frumos o puteti vedea mai jos:Iata ce a declarat austriacul Thiem, 4 ATP , la festivitatea de premiere de dupa joc:"E foarte greu sa vorbesc acum, am dat totul pentru ca sa castig acest trofeu. Va iubesc atat de mult, am o sustinere extraordinara aici la Paris. Rafa a jucat extarordinar, sunt trist ca am pierdut, dar trebuie sa spun ca am avut in fata o legenda a tenisului, e ireal sa castigi aici de 12 ori..voi incerca si la anul.Felicitari tie si echipei, ii felicit si pe ai mei din tribune, sper sa fiti alaturi de mine si cand voi cuceri in fine un trofeu de Mare Slem.Abia astept sa ne revedem la anul, aici mereu te simti bine la Paris, Roland Garros inseamna mereu ceva special", au fost vorbele lui Dominic, vizibil dezamagit, la a doua finala la rand pierduta cu Nadal la Paris.Austriacul putea fi al doilea sportiv austriac care castiga aici la Roland Garros dupa Thomas Muster in 1995.D.A.