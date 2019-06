Cunoastem prima sfertfinalista de la Roland Garros. O noua favorita a fost eliminata la Paris

Ziare.

In prima partida a zilei de la French Open, Marketa Vondrousova din Cehia, 38 WTA , a dispus de favorita 12 de la Roland Garros, Anastasija Sevastova, Letonia, scor 6-2, 6-0, dupa doar 57 de minute de joc.A fost o partida in care Vondrousova a etalat un tenis ofensiv de mare calitate, nelasandu-i practic nicio sansa letonei, mult mai bine clasata in ierarhia WTA.Marketa este asadar la doar 19 ani prima sfertfinalista de la Roland Garros, urmand sa isi astepte viitoarea adversara din meciul Kanepi - Martici.Este prima data cand sportiva din Cehia se califica intr-un sfert de finala la un turneu de Mare Slem.Marketa Vondrousova este tenismena care a invins-o de doua ori pe Simona Halep in acest sezon, prima data la Indian Wells, ultima data recent la Roma.Simona Halep va evolua luni in optimile de la Roland Garros, cu Iga Swiatek din Polonia, 18 ani, 104 WTA.