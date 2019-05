Darren Cahill dezvaluie cine e jucatoarea care l-a impresionat azi la Roland Garros

Ziare.

com

Este vorba despre Priscilla Hon, o sportiva de pe locul 132 WTA , eliminata in trei seturi de Madison Keys, in turul 3.Chiar daca Hon a pierdut, Cahill s-a declarat impresionat de evolutia ei."Ce realizare sa o duci pe Keys in decisiv! Chiar daca nu a castigat, a facut o treaba grozava, iar jocul ei arata din ce in ce mai bine de fiecare data cand o vad", a scris Cahill pe Twitter La conferinta de presa, Hon a afirmat ca mesajul lui Cahill i-a ridicat serios starea de spirit."Eram destul de jos cu moralul, insa acum zambesc. Mi-a dat un imbold excelent si din acest motiv zambesc. Mi-a facut ziua mai buna", a comentat Hon.C.S.