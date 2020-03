Darren Cahill intervine dupa ce Roland Garros a fost amanat fara ca nimeni sa fie consultat

Ziare.

Cahill le-a transmis organizatorilor ca ar trebui sa dea dovada de mai multa luciditate si sa consulte si ceilalti factori implicati."Nimeni nu vrea sa vada Roland Garros anulat, omule. Doar ca trebuie sa lucrati impreuna pentru a gasi o data care are sens, atunci cand lucrurile se vor clarifica un pic. Jucatori, turnee, Grand Slam-uri, barbati si femei, toti intr-o camera. Acum este prea devreme pentru raspunsuri", a scris pe Twitter Darren Cahill.Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Din tenisul feminin s-au mai anulat turneele de la Indian Wells, Miami, Charleston, Stuttgart, Praga si Istanbul.C.S.