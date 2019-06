Dominic Thiem revine cu o noua declaratie dupa incidentul cu Serena Williams de la Roland Garros

Ziare.

Thiem a mentionat ca Serena nu i-a cerut inca scuze pentru ca l-a alungat de la conferinta de presa."Inca nu am obtinut acele scuze din partea Serenei. Nu stiu daca a fost greseala ei sau a organizatorilor sau poate a fost o culpa impartita, dar a fost o situatie ciudata", a afirmat Thiem intr-o conferinta de presa.Tenismenul austriac a mentionat ca nu a fost amendat pentru reactia dura avuta la conferinta de presa.Thiem se afla in sala de conferinte cand a fost informat ca trebuie sa plece pentru ca Serena vrea sa scape cat mai rapid de discutia cu jurnalistii.Austriacul a avut o reactie nervoasa, spunand "Ce dracului e asta? Nu mai sunt un junior!"Totusi, Thiem a fost nevoit sa paraseasca sala de conferinte, iar Serena a venit in fata jurnalistilor in incercarea de a pleca acasa cat mai rapid.C.S.