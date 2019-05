Elina Svitolina castiga un meci foarte asteptat la Roland Garros cu Venus Williams

Ziare.

Dubla campioana la Roma, Elina Svitolina, locul 9 WTA , a trecut in mod clar de Venus, ajunsa intre timp pe 52 WTA, scorul fiind unul categoric, 6-3, 6-3, dupa o ora si 15 minute de joc.A fost o victorie venita intr-o zi plina de surprize la Roland Garros, acolo unde pe tabloul feminin au fost eliminate pe rand Angelique Kerber , Magdalena Rybarikova, sau Svetlana Kuznetsova , asa cum Ziare.com v-a tinut la curent pe parcursul zilei.De asemenea, o alta sportiva de top 10 WTA, Karolina Pliskova , a inceput si ea in forta turneul parizian, castigand in fata lui Madison Brengle din SUA:Sora mai mica a familiei Williams, Serena, va juca luni in meciul sau din primul tur, cu rusoaica Vitalia Diatchenko, 82 WTA.Citeste si:Reamintim faptul ca Simona Halep , favorita 3 la turneul la care este campioana en-titre, va intra in joc abia marti, in turul I, cu Ajla Tomljanovici din Australia, 47 WTA.