Favorita Martinei Navratilova s-a retras din tenis, dupa infrangerea suferita azi la Roland Garros

Safarova si Cibulkova au fost invinse de Andrea Petkovici si Sofia Kenin cu 6-4, 6-0, iar jucatoarea din Cehia a anuntat ca se retrage, conform site-ului oficial al WTA. Ajunsa la varsta de 32 de ani, Safarova a fost o buna jucatoare atat de simplu cat si la dublu.Ea are o finala la simplu la Roland Garros in 2015, pierduta in fata Serenei Williams, si doua titluri la dublu la Paris, in 2015 si 2017. In total, ea are cinci turnee de Grand Slam castigate la dublu.Cel mai sus in clasamentul WTA la simplu, Safarova a urcat pe locul 5, in timp ce la dublu a ocupat primul loc.Safarova s-a remarcat in tenis prin fair-play-ul de care a dat dovada si a fost una dintre favoritele Martinei Navratilova."Este posibil sa fii o persoana dulce si sa ai succes intr-un sport al gladitoarelor. Uitati-va la Lucie Safarova", spunea Navratilova inainte de Roland Garros 2019.C.S.