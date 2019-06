Finala de la Roland Garros: Rafa Nadal vs Dominic Thiem ACUM LIVE

Ziare.

com

16.22: Si Thiem a pierdut doua puncte pe serviciul sau, dar e 1-1, joaca bine austriacul, e incisiv, cauta liniile si unghiuri pe care Nadal momentan nu le gaseste.16.17: 1-0 Nadal, incepe bine ibericul, a avut insa ceva emotii, pierzand deja doua puncte.16.10: Doar 2 meciuri a pierdut Roland Garros in toata istoria participarilor sale la RG, o data la Soderling, apoi la Djokovici. Are 92 de meciuri castigate si 11 trofee!16.04: Avem primele imagini de la Paris, cei doi jucatori au intrat in arena, au fost anuntati in ovatiile publicului francez, va incepe incalzirea oficiala.Nadal si Thiem se infrunta asadar pentru a doua oara in ultimul act de la Paris, pe arena Philippe Chatrier, acolo unde speram sa nu mai fim deranjati de ploile sacaitoare din ultimele zile.6-4, 6-3, 6-2, a fost scorul finalei precedente intre cei doi, care s-au intalnit de 12 ori in circuit, Nadal conducand cu un confortabil 8-4.Totusi, ultima partida a fost castigata de Thiem, chiar pe zgura de acasa a lui Rafa, la Barcelona acum cateva luni, in semifinale, cand Dominic trecea cu un dublu 6-4 de marele maestru spaniol al acestei suprafete.Thiem l-a mai invins la Madrid in sferturi anul trecut, la Roma tot in aceeasi faza in 2017 si la Buenos Aires in 2016, in semifinale.Se intalnesc jucatorii de pe locurile 2 si 4 in clasamentul ATP , in semifinale cei doi trecand de Roger Federer (despre Nadal e vorba, cu un clar 3-0) si Novak Djokovici , acesta fiind invins de Thiem cu 3-2, la capatul unui joc dramatic, de peste 4 ore, terminat cu 7-5 in decisiv.Partida va fi televizata pe EuroSport.