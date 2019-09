Finalista Roland Garros nu va mai juca tenis in acest an: "Sezonul s-a incheiat pentru mine"

Ziare.

com

Marketa Vondrousova a fost operata la incheietura mainii stangi si a anuntat ca isi ia o pauza pana in 2020 pentru a se recupera asa cum trebuie."Operatia e gata. Totul a mers bine, iar acum trebuie sa ma odihnesc. Sezonul s-a incheiat pentru mine, dar abia astept sa revin. Ne vedem sanatosi in 2020!", a transmis sportiva ceha pe un site de socializare.Jucatoarea in varsta de numai 20 de ani este una dintre stelele in ascensiune din tenisul feminin, numai ca o accidentare i-a dat programul peste cap.Vondrousova a disputat ultimul meci oficial in turul I la Wimbledon, iar de atunci incearca sa depaseasca problemele de sanatate.M.D.