Iata ce a declarat Ashleigh Barty dupa ce a castigat Roland Garros 2019

Tenismena australiana, care de luni va urca pe locul 2 in ierarhia WTA, considera ca a facut un meci aproape perfect."Bravo, Marketa. Ai avut doua saptamani incredibile. E doar inceputul, n-am nicio indoiala ca vei fi si in alte finale in viitor", i-a transmis Barty adversarei din finala."E incredibil, am ramas fara cuvinte. Am jucat un meci aproape perfect. Au fost doua saptamani nebune. Parisul e un loc special pentru australieni si sunt incredibil de mandra ca am reusit sa triumf", a mai spus Barty dupa terminarea intalnirii.Vezi si: Prima reactie a Marketei Vondrousova dupa infrangerea categorica suferita in finala Roland Garros 2019 Ashleigh Barty e noua campioana de la Roland Garros.Tenismena din Australia, care incepand de luni va urca pe locul 2 in ierarhia WTA, a zdrobit-o in finala pe surprinzatoarea Marketa Vondrousova.6-1, 6-3 a fost scorul ultimului act al Openului Frantei, care a durat doar o ora si 10 minute.I.G.